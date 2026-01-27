Día del Profesional en Nutrición; qué es y por qué se conmemora

Hablar de nutrición hoy implica mucho más que pensar en dietas o control de peso. En un país donde el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas siguen en aumento, la alimentación se ha convertido en un tema central de salud pública.

En ese contexto, el Día del Profesional en Nutrición, que en México se conmemora para reconocer el trabajo de quienes se dedican profesionalmente a la nutrición y, al mismo tiempo, para abrir una conversación urgente sobre los retos alimentarios que enfrenta el país: desde el aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas, hasta el acceso desigual a alimentos saludables y la desinformación que circula en redes sociales.

Cada 27 de enero se destaca la importancia de la nutrición como disciplina científica y profesional. Canva

¿Qué es el Día del Profesional en Nutrición y cuándo se celebra en México?

En México, el Día del Profesional en Nutrición —también conocido como el Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo— se conmemora cada 27 de enero. La fecha busca visibilizar la labor de estos profesionales en distintos ámbitos, como la atención clínica, la salud pública, la educación, la investigación, el deporte y la industria alimentaria.

La conmemoración adquiere especial relevancia si se observa el contexto actual, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), presentados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México mantiene altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en población infantil, adolescente y adulta.

Además, el estudio señala patrones de consumo caracterizados por un exceso de azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados, desde edades tempranas.

Estos datos refuerzan una idea clave: la nutrición no es un tema secundario ni estético, sino un eje central para la prevención de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, que hoy representan algunas de las principales causas de muerte en el país.

Uno de los mitos más comunes alrededor de la nutrición es que el trabajo del nutriólogo se limita a “hacer dietas”. Canva

¿Por qué se conmemora el 27 de enero?

La razón por la que el 27 de enero se asocia al Día del Profesional en Nutrición se remonta a 1975, año en el que se fundó la Asociación Mexicana de Nutriología A.C. (AMENAC).

Desde entonces, la fecha ha sido retomada por instituciones académicas y dependencias gubernamentales como un momento para reconocer formalmente al gremio.

Diversos espacios universitarios y organismos públicos en México señalan este hecho como un punto de partida simbólico para destacar la importancia de la nutrición como disciplina científica y profesional, y no solo como una práctica empírica enfocada en la pérdida de peso.

Este antecedente histórico permite entender por qué la fecha se ha mantenido vigente: marca el inicio de una etapa en la que la nutrición comenzó a consolidarse como una profesión clave dentro del sistema de salud, con impacto directo en políticas públicas, programas sociales y educación alimentaria.

¿Qué hace un profesional en nutrición?

Uno de los mitos más comunes alrededor de la nutrición es que el trabajo del nutriólogo se limita a “hacer dietas”. En realidad, su campo de acción es mucho más amplio y complejo.

Los profesionales en nutrición participan en:

Atención clínica , acompañando a personas con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal, trastornos gastrointestinales, cáncer o desnutrición.

Salud pública , diseñando y evaluando programas de alimentación y prevención.

Nutrición infantil y escolar , en etapas clave del desarrollo físico y cognitivo.

Industria alimentaria , en temas de etiquetado, reformulación de productos y control de calidad.

Nutrición deportiva , enfocada en el rendimiento, la recuperación y la prevención de lesiones. Investigación y docencia , generando evidencia científica y formando a nuevos profesionales.

Una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE analizó el gasto de los hogares mexicanos en alimentos ultraprocesados y su relación con cambios en el peso y la estatura de niñas y niños.

El estudio mostró que el entorno alimentario —es decir, lo que está disponible y es accesible— influye directamente en la salud desde edades tempranas.

Estos hallazgos refuerzan el papel del nutriólogo no solo como asesor individual, sino como un agente clave para entender y modificar patrones alimentarios a nivel social.

Los Profesionales en Nutrición pueden participar en nutrición infantil y escolar, etapas clave del desarrollo físico y cognitivo. Inteligencia Artificial.

Nutrición, prevención y los retos de salud pública en México

El Día del Profesional en Nutrición no es solo una fecha conmemorativa; es una oportunidad para poner sobre la mesa los retos actuales de salud pública.

A nivel internacional, la World Obesity Federation, a través del World Obesity Atlas 2024 y 2025, coloca a México entre los países con alto riesgo de no cumplir las metas globales de reducción de obesidad.

Las proyecciones advierten que, si no se modifican las tendencias actuales, el impacto económico y sanitario seguirá creciendo en las próximas décadas.

Por su parte, UNICEF, en su informe regional de 2023, documenta el aumento del sobrepeso infantil en América Latina y el Caribe. Entre los factores que influyen destacan el consumo frecuente de bebidas azucaradas, la publicidad dirigida a menores y la baja actividad física.

A esto se suma el enfoque del informe SOFI 2024, elaborado por la FAO, la OMS, UNICEF y otros organismos internacionales, que advierte sobre la coexistencia de inseguridad alimentaria, mala nutrición y obesidad, un fenómeno conocido como “doble carga”, muy presente en países de ingresos medios como México.

Además, en 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una recomendación clara: no utilizar endulzantes sin azúcar como estrategia para bajar de peso o prevenir enfermedades, ya que la evidencia disponible no muestra beneficios a largo plazo y sugiere posibles riesgos para la salud.

Los cambios de peso constantes o difíciles de controlar son una de las señales de que necesitas acudir con un nutriólogo. Canva

Señales de que necesitas acudir con un nutriólogo y cómo elegir uno confiable



Acudir con un profesional en nutrición no debería verse como una medida extrema ni como un castigo. Algunas señales claras para buscar orientación son:

Cambios de peso constantes o difíciles de controlar.

Diagnóstico de diabetes, hipertensión o colesterol elevado.

Problemas digestivos persistentes o fatiga frecuente.

Embarazo, lactancia, infancia y adolescencia.

Práctica deportiva con objetivos específicos.

Historial de dietas restrictivas o efecto rebote.

Para elegir a un nutriólogo confiable, es importante verificar que cuente con formación universitaria, credenciales profesionales y un enfoque integral. Un buen acompañamiento se basa en evaluaciones personalizadas, metas realistas y educación alimentaria sustentada en evidencia científica, no en promesas rápidas o soluciones milagro.

La nutrición efectiva no se construye con modas, sino con acompañamiento profesional, ciencia y contexto.

El Día del Profesional en Nutrición no es solo una conmemoración simbólica, sino una oportunidad para entender por qué esta profesión resulta clave frente a los retos alimentarios actuales.

Mejorar la alimentación no depende únicamente de decisiones individuales, sino de acompañamiento profesional, entornos saludables y políticas basadas en información confiable.

Reconocer la labor de las y los nutriólogos también implica valorar su papel en la prevención de enfermedades y en la construcción de una mejor salud pública en México.