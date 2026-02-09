Caries, enfermedades de las encías y pérdida dental siguen siendo problemas comunes, a pesar de que muchos pueden evitarse con hábitos adecuados y atención profesional.

En ese contexto, el Día del Odontólogo sirve como una fecha para revisar por qué el cuidado bucal continúa siendo un tema relevante dentro del sistema de salud.

Día del odontólogo; qué es y por qué se conmemora. Canva

¿Qué es el Día del Odontólogo?

El Día del Odontólogo en México se celebra cada 9 de febrero y fue establecido oficialmente en 2014. La fecha fue aprobada por decreto del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de reconocer la labor de los odontólogos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucodentales en niñas, niños, adolescentes y adultos.

Este reconocimiento institucional, respaldado por la Secretaría de Salud, le otorga a la conmemoración un carácter formal que va más allá de lo simbólico. En un país donde las enfermedades bucales siguen siendo frecuentes y, en muchos casos, desatendidas, la fecha busca resaltar el valor clínico, preventivo y social de la odontología.

De acuerdo con información oficial, la atención odontológica es una de las áreas clave para reducir problemas de salud que, si no se atienden a tiempo, pueden derivar en complicaciones más serias y afectar la calidad de vida de la población.

El papel del odontólogo en la salud pública

La odontología ha dejado de ser vista únicamente como una disciplina orientada a la estética dental, actualmente se reconoce como un componente fundamental de la salud integral.

Según la Secretaría de Salud, enfermedades como la caries dental, la gingivitis y la periodontitis representan un problema de salud pública en México, debido a su alta prevalencia y a la falta de atención oportuna en amplios sectores de la población.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que las enfermedades bucodentales afectan a miles de millones de personas y que muchas de ellas son prevenibles mediante medidas básicas de higiene, atención temprana y políticas públicas enfocadas en la prevención.

¿Qué hace un odontólogo?

Un odontólogo es un profesional de la salud especializado en prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades de la cavidad oral y de las estructuras relacionadas.

Su trabajo abarca desde la atención de caries dentales y enfermedades de las encías, hasta el manejo de infecciones bucales, traumatismos dentales y otros padecimientos que, si no se atienden, pueden afectar funciones básicas como la masticación, el habla y la alimentación.

La caries dental, por ejemplo, es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Se produce cuando las bacterias presentes en la placa dental generan ácidos que dañan progresivamente los tejidos del diente.

Aunque es frecuente, también es altamente prevenible si se combinan hábitos adecuados de higiene con revisiones periódicas.

Además de los tratamientos clínicos, los odontólogos cumplen un papel educativo esencial. Orientan a los pacientes sobre técnicas correctas de cepillado, promueven el uso del hilo dental, recomiendan una alimentación equilibrada y explican cómo evitar la progresión de problemas bucales.

Esta combinación de prevención, diagnóstico y educación es clave para reducir la carga de enfermedad en la población.

¿Cómo se celebra el Día del Odontólogo?

El 9 de febrero se convierte en una oportunidad para valorar el trabajo de los odontólogos que ejercen en clínicas, hospitales, universidades y asociaciones profesionales.

En distintos puntos del país, la fecha suele conmemorarse con reconocimientos a profesionales, jornadas de salud bucal, campañas informativas y actividades educativas dirigidas a la comunidad.

También es un momento en el que las instituciones de salud refuerzan mensajes sobre higiene oral y prevención, mientras que muchas personas aprovechan para recordar la importancia de acudir regularmente al dentista, incluso cuando no hay dolor evidente.

Este tipo de acciones contribuye a fortalecer la relación entre pacientes y profesionales, y a reiterar un mensaje central: la salud bucal forma parte de la salud general y su cuidado debe ser constante, no solo reactivo.

El Día del Odontólogo permite visibilizar la importancia de la atención dental como parte del bienestar general y resaltar el papel que estos profesionales desempeñan en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades bucodentales.

Su conmemoración cada 9 de febrero refuerza la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y de garantizar el acceso a servicios odontológicos oportunos para la población.