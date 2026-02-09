La epilepsia es una de las condiciones neurológicas más frecuentes a nivel global, en ese contexto surge el Día Internacional de la Epilepsia, una conmemoración que busca ordenar la conversación pública en torno a esta condición.

Cada febrero, la fecha funciona como un recordatorio de que la información correcta es una herramienta clave para mejorar la atención y reducir barreras.

Día Internacional de la Epilepsia: qué es y por qué se conmemora. Canva

¿Qué es el Día Internacional de la Epilepsia?

El Día Internacional de la Epilepsia es una conmemoración global impulsada por dos organizaciones de referencia en el tema: el International Bureau for Epilepsy (IBE) y la International League Against Epilepsy (ILAE). Desde su creación en 2015, esta fecha se celebra cada año el segundo lunes de febrero.

El objetivo es claro: hablar de la epilepsia no solo como un tema médico, sino también como un asunto que involucra derechos humanos, acceso a la salud, inclusión social y trato digno. Para quienes viven con epilepsia y sus familias, la condición no termina en el consultorio; se extiende a la escuela, el trabajo, la vida social y el espacio público.

Por ello, el día funciona como un punto de encuentro para campañas de información, testimonios en primera persona, educación comunitaria y llamados a políticas públicas.

La propia iniciativa subraya que se trata de una oportunidad para visibilizar los obstáculos cotidianos que enfrentan millones de personas: desde barreras en el ámbito educativo y laboral, hasta prejuicios que persisten por falta de información.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia a nivel mundial?

La conmemoración existe porque, a pesar de ser una de las enfermedades neurológicas más comunes, la epilepsia sigue rodeada de desinformación. Ese desconocimiento tiene consecuencias reales: diagnósticos tardíos, miedo a pedir ayuda, discriminación y tratamientos incompletos o inexistentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades. Se estima que alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo.

Cabe señalar que casi 80% de ellas reside en países de ingresos bajos y medios, donde las brechas de atención médica suelen ser más profundas.

En 2025, el IBE y la ILAE aprovecharon el Día Internacional de la Epilepsia para pedir que se acelere la implementación del Plan de Acción Global Intersectorial sobre Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos (IGAP), impulsado por la OMS.

Este llamado dejó claro que la conversación global ya no se limita a “crear conciencia”, sino a impulsar cambios concretos en los sistemas de salud, con un enfoque integral.

Una revisión publicada en The Lancet Regional Health explica que existe una brecha de tratamiento que no se reduce únicamente a la falta de medicamentos. Incluye deficiencias en el diagnóstico oportuno, en la continuidad del tratamiento, en el acompañamiento a largo plazo y en el apoyo social. Todo ello ayuda a entender por qué una fecha internacional sigue siendo necesaria: la atención integral aún no está garantizada para millones de personas.

Qué busca generar esta conmemoración en la sociedad

El Día Internacional de la Epilepsia persigue un objetivo doble: cambiar la manera en que se entiende la epilepsia y transformar la forma en que se trata a quienes viven con ella.

Por un lado, no basta con saber que “existen convulsiones”. El reto es construir una comprensión social más amplia: entender que hay distintos tipos de crisis, que muchas personas pueden llevar una vida plena con el tratamiento adecuado y que el miedo, el pánico o las creencias falsas pueden aumentar los riesgos durante una crisis.

Por otro lado, entra en juego el componente de derechos. Tanto el IBE como la ILAE insisten en que esta conmemoración sirve para amplificar voces, exigir marcos legales y empujar una inclusión real en escuelas, espacios laborales y lugares públicos.

Desde la perspectiva de la salud pública, el conocimiento también tiene un beneficio inmediato: mejorar la respuesta de la comunidad ante una crisis. El aprendizaje de primeros auxilios básicos y la comprensión de qué hacer —y qué no hacer— puede prevenir lesiones y reducir el pánico colectivo. La conmemoración es una invitación a que la sociedad esté mejor preparada.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por la tendencia a presentar crisis epilépticas recurrentes. Según la OMS, estas crisis son episodios breves provocados por descargas eléctricas anormales en el cerebro, que pueden afectar solo una parte del cuerpo o generalizarse.

Un punto clave para desmontar estereotipos es que no todas las crisis se manifiestan como convulsiones. Algunas pueden presentarse como ausencias breves, desconexión momentánea del entorno o movimientos sutiles.

Reconocer esta diversidad ayuda a entender por qué la epilepsia muchas veces pasa desapercibida o se malinterpreta.

El tratamiento es fundamental. Cuando las crisis están controladas, la calidad de vida puede mejorar de forma significativa. En cambio, cuando no se controlan, aumentan los riesgos, incluidos los relacionados con lesiones y, en casos poco frecuentes, la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP).

The Lancet señala que ciertos factores —como las crisis convulsivas generalizadas, especialmente durante la noche— se asocian con un mayor riesgo de SUDEP.

Esta información no busca generar alarma, sino subrayar la importancia del seguimiento médico continuo y del acceso a atención especializada, uno de los ejes centrales de la conmemoración.

De la concientización a la acción, ¿qué se espera en 2026?

Para 2026, la iniciativa global impulsa el “Epilepsy Pledge” o Compromiso contra la Epilepsia, una invitación a transformar la conciencia en acciones concretas.

El llamado es claro: personas, comunidades, instituciones y organizaciones pueden asumir al menos una acción real y alcanzable durante el año para mejorar la comprensión, la inclusión y la seguridad de quienes viven con epilepsia.

El compromiso puede ser individual o colectivo y no depende de su tamaño, sino de que responda a una necesidad real, como promover información correcta, crear entornos más seguros o fortalecer políticas de apoyo.

La concientización solo tiene sentido si se traduce en cambios tangibles que impacten la vida cotidiana de las personas con epilepsia.

El Día Internacional de la Epilepsia se consolidó como una fecha de referencia para visibilizar una condición neurológica que requiere atención médica continua, información accesible y marcos de apoyo social.

Su conmemoración permite revisar avances, identificar brechas y reforzar la importancia de políticas públicas orientadas a la atención integral de la epilepsia.