La pérdida de visión puede ocurrir de forma gradual y sin señales claras, especialmente cuando se trata de enfermedades que afectan directamente las estructuras internas del ojo.

El glaucoma es una de ellas y representa un desafío importante para la salud visual, por lo que especialistas insisten en la importancia de la detección temprana y las revisiones oftalmológicas periódicas.

Día Mundial contra el Glaucoma; qué es y por qué se conmemora AAO ORG

¿Por qué el Día Mundial de la lucha contra el Glaucoma se conmemora cada 12 de marzo?

El Día Mundial del Glaucoma fue establecido por iniciativa de la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades oculares que provocan deterioro visual representan un desafío creciente para los sistemas de salud, especialmente ante el envejecimiento de la población.

La OMS señala que al menos 2.2 mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de deterioro visual o ceguera, y una proporción importante de estos casos podría prevenirse o tratarse con atención médica oportuna.

En este contexto, la conmemoración del 12 de marzo busca reforzar la prevención e invita a la población a acudir a revisiones oftalmológicas periódicas, que puede marcar la diferencia entre conservar la visión o enfrentar daños permanentes.

Las campañas de concientización también están dirigidas a personas con mayor riesgo de desarrollar glaucoma, como adultos mayores, quienes tienen antecedentes familiares de la enfermedad o quienes padecen diabetes y presión arterial elevada.

Día Mundial contra el Glaucoma; qué es y por qué se conmemora Canva.

¿Qué es el glaucoma? La enfermedad que puede provocar pérdida de visión

El glaucoma es un conjunto de enfermedades que afectan el nervio óptico, la estructura encargada de transmitir la información visual del ojo al cerebro.

Cuando este nervio se daña, la comunicación entre el ojo y el cerebro se altera y la visión comienza a deteriorarse. Con el tiempo, el daño puede provocar pérdida progresiva del campo visual e incluso ceguera.

De acuerdo con Mayo Clinic, uno de los factores que con mayor frecuencia se relaciona con el glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo, conocida como presión intraocular. Esta presión se produce cuando el líquido que circula dentro del ojo no se drena correctamente y se acumula.

Aunque esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, es más común en personas mayores de 60 años. Por ello, las revisiones oftalmológicas periódicas adquieren mayor importancia a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares.

El glaucoma suele desarrollarse de forma lenta. En muchos casos, el daño al nervio óptico ocurre durante años sin provocar molestias evidentes, lo que explica por qué numerosos pacientes reciben el diagnóstico en etapas avanzadas.

Día Mundial contra el Glaucoma; qué es y por qué se conmemora Canva.

Por qué el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo

El glaucoma representa un problema relevante para la salud pública global debido a su impacto en la visión y a la dificultad para detectarlo en sus primeras etapas.

Un análisis publicado en la revista Eye estimó que 3.61 millones de personas viven con ceguera causada por glaucoma y más de 4 millones presentan deterioro visual relacionado con esta enfermedad.

El estudio también señala que el glaucoma representa más del 8% de los casos de ceguera en el mundo, lo que lo coloca entre las enfermedades oculares con mayor impacto en la calidad de vida de la población.

Los especialistas advierten que el número de personas afectadas podría aumentar en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población y a la falta de acceso a servicios de salud visual en diversas regiones.

Este panorama refuerza la importancia de impulsar campañas de prevención y educación sobre el cuidado de los ojos.

Síntomas del glaucoma

El glaucoma es conocido como una enfermedad silenciosa, ya que en sus primeras etapas puede no provocar síntomas perceptibles

El tipo más común, llamado glaucoma de ángulo abierto, suele comenzar sin señales claras de advertencia. Con el paso del tiempo, algunas personas desarrollan pequeños puntos ciegos en la visión periférica, es decir, en los lados del campo visual.

A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer síntomas como:

Dificultad para ver con claridad en la visión lateral

Visión borrosa

Halos alrededor de las luces

Pérdida gradual del campo visual

En ciertos tipos de glaucoma, como el glaucoma agudo de ángulo cerrado, los síntomas aparecen de manera repentina. Entre ellos se encuentran dolor ocular intenso, náuseas, visión borrosa y enrojecimiento en los ojos, lo que requiere atención médica inmediata.

Debido a que muchas personas no presentan señales tempranas, los especialistas recomiendan revisiones oftalmológicas periódicas incluso cuando no existen molestias visuales.

Día Mundial contra el Glaucoma; qué es y por qué se conmemora Canva.

¿Cómo prevenir y detectar la enfermedad a tiempo?

Aunque el glaucoma no tiene cura, el tratamiento temprano puede retrasar la progresión de la enfermedad y ayudar a conservar la visión.

El diagnóstico se realiza mediante exámenes oculares completos, que permiten evaluar distintos aspectos de la salud visual. Entre las pruebas más utilizadas se encuentran la medición de la presión intraocular, la evaluación del nervio óptico y los estudios del campo visual.

Especialistas recomiendan adoptar algunas medidas para proteger la salud de los ojos:

Realizar revisiones oftalmológicas periódicas

Controlar enfermedades como diabetes o hipertensión

Informar al médico sobre antecedentes familiares de glaucoma

Seguir el tratamiento indicado en caso de diagnóstico

De acuerdo con Mayo Clinic, los tratamientos pueden incluir gotas oculares, terapia con láser o cirugía, cuyo objetivo es reducir la presión dentro del ojo y evitar que el daño al nervio óptico continúe avanzando.

El glaucoma es una enfermedad ocular que puede avanzar durante años sin provocar síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana. Sin embargo, los especialistas coinciden en que las revisiones oftalmológicas periódicas permiten identificar cambios en la salud visual antes de que aparezcan daños irreversibles.

La conmemoración del Día Mundial contra el Glaucoma busca reforzar la importancia de cuidar la salud de los ojos y promover el acceso a diagnósticos oportunos. La detección temprana y el seguimiento médico continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de esta enfermedad en la visión.