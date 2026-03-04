Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH); por qué se conmemora

El virus del papiloma humano (VPH) circula con más frecuencia de lo que muchas personas imaginan y, en la mayoría de los casos, pasa desapercibido. Sin embargo, este virus puede permanecer durante años en el organismo y, en determinadas circunstancias, provocar enfermedades graves como el cáncer cervicouterino.

Ante este panorama, cada 4 de marzo se impulsa una jornada internacional dedicada a informar sobre el virus, explicar sus riesgos y reforzar la importancia de la prevención, la vacunación y las revisiones médicas.

Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano; qué es y por qué se conmemora. Canva.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el VPH?

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), una fecha dedicada a informar y sensibilizar a la población sobre una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo y su relación con diversos tipos de cáncer.

La iniciativa surgió a partir de la International Papillomavirus Society (IPVS), una organización científica que promueve la investigación y la prevención del virus. El objetivo de esta jornada consiste en aumentar el conocimiento público sobre el VPH, promover la vacunación y reforzar la importancia de la detección temprana.

El virus del papiloma humano representa un problema de salud pública global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el acceso a vacunas, pruebas de detección y tratamientos oportunos puede reducir de forma importante los casos de cáncer asociados a este virus.

Hablar del VPH continúa siendo relevante porque muchas infecciones pasan desapercibidas. En la mayoría de los casos el organismo elimina el virus sin tratamiento, pero algunas infecciones permanecen durante años y pueden provocar enfermedades graves si no existe vigilancia médica.

¿Qué es el VPH y cómo se transmite?

El virus del papiloma humano (VPH) es un grupo formado por más de 200 virus relacionados entre sí. Algunos tipos provocan verrugas en la piel o en los genitales, mientras que otros se relacionan con distintos tipos de cáncer.

De acuerdo con especialistas, el VPH constituye una infección extremadamente común. La mayoría de las personas sexualmente activas contrae al menos un tipo de este virus en algún momento de su vida.

La transmisión ocurre principalmente mediante contacto sexual, incluido el contacto piel con piel en la zona genital. Tanto hombres como mujeres pueden contraer el virus y transmitirlo, incluso si no presentan síntomas.

En muchos casos, el sistema inmunológico elimina la infección en uno o dos años. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden permanecer en el organismo y provocar alteraciones en las células que, con el tiempo, pueden evolucionar hacia cáncer.

Los cánceres asociados con mayor frecuencia al VPH incluyen:

Cáncer de cuello uterino

Cáncer anal

Cáncer de pene

Cáncer de vulva y vagina

Cáncer de orofaringe o garganta

Por esta razón, las autoridades sanitarias consideran que la prevención y la detección temprana constituyen las herramientas más eficaces para reducir el impacto del virus.

Mitos y realidades sobre el VPH

Aunque el VPH es muy común, todavía existen muchos mitos alrededor de esta infección.

Uno de los más extendidos consiste en creer que tener VPH significa desarrollar cáncer. La realidad es distinta: la mayoría de las infecciones desaparece sin causar daños. Solo una pequeña proporción de casos evoluciona hacia lesiones precancerosas o cáncer cuando el virus permanece durante años en el organismo.

Otro mito frecuente afirma que el virus afecta únicamente a las mujeres. En realidad, los hombres también pueden infectarse y desarrollar enfermedades asociadas al VPH, como cáncer anal o de garganta.

También existe la creencia de que el virus siempre produce síntomas visibles. Sin embargo, muchas infecciones no provocan señales evidentes. Una persona puede portar el virus y transmitirlo sin saberlo.

Ante esta situación, especialistas recomiendan mantener una adecuada educación sexual, recibir la vacuna cuando esté disponible y acudir a revisiones médicas periódicas.

Prevención

La prevención del VPH se basa en tres pilares principales: vacunación, educación sexual y detección temprana.

Vacunación

Las vacunas contra el VPH constituyen una de las herramientas más eficaces para prevenir la infección por los tipos de virus que causan cáncer.

Una de las más conocidas es Gardasil 9, una vacuna que protege contra nueve tipos de VPH. Entre ellos se encuentran los responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino.

Diversos estudios científicos han demostrado el impacto de estas vacunas. Investigaciones publicadas en el Journal of the National Cancer Institute identificaron una disminución significativa en lesiones precancerosas y cáncer cervical en países con programas de vacunación amplios.

Además, estudios recientes indican que la vacuna puede ofrecer protección durante al menos 18 años sin pérdida importante de eficacia.

Educación sexual

El uso de preservativos y la educación sexual ayudan a reducir el riesgo de transmisión. Sin embargo, el condón no elimina completamente la posibilidad de contagio, ya que el virus se transmite mediante contacto piel con piel.

Por esta razón, especialistas recomiendan combinar métodos de prevención y mantener revisiones médicas periódicas.

Detección temprana

El tamizaje o detección temprana representa una de las estrategias más eficaces para prevenir el cáncer cervicouterino.

Papanicolaou , que detecta alteraciones celulares en el cuello uterino.

Prueba de VPH , que identifica la presencia del virus en el organismo.

La detección temprana aumenta de forma considerable las probabilidades de tratamiento exitoso.

La Organización Mundial de la Salud señala que las desigualdades en el acceso a vacunación, diagnóstico y tratamiento explican por qué esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a mujeres de países con menos recursos.

En años recientes surgieron nuevas estrategias que buscan ampliar el acceso al diagnóstico. Algunos sistemas de salud evalúan el uso de pruebas de auto-toma para detectar el VPH, las cuales permiten a las mujeres recolectar una muestra desde casa y enviarla para su análisis.

Este tipo de herramientas puede aumentar la participación en programas de detección y reducir los diagnósticos tardíos.

Por qué hablar del VPH sigue siendo importante en el mundo

El VPH continúa como una prioridad de salud pública mundial debido a su relación con el cáncer cervicouterino, una enfermedad que afecta a millones de mujeres.

De acuerdo con la UNICEF, el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre los cánceres más frecuentes en mujeres a nivel mundial.

La comunidad científica coincide en que esta enfermedad puede prevenirse en gran medida mediante vacunación, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Algunos países ya registran avances importantes. Investigaciones recientes muestran que las tasas de cáncer cervicouterino disminuyen en regiones con altas coberturas de vacunación contra el VPH.

El Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano recuerda que la información, la prevención y el acceso a servicios de salud pueden reducir de manera significativa el impacto de este virus en la población.

También invita a hablar con mayor apertura sobre la salud sexual, un aspecto fundamental del bienestar individual y colectivo.

El virus del papiloma humano representa una de las infecciones más extendidas en el mundo y está relacionado con varios tipos de cáncer. La evidencia científica indica que la vacunación, la educación sexual y la detección temprana permiten reducir de forma significativa el impacto de este virus en la salud pública.

Por esta razón, el Día Internacional de Concienciación sobre el VPH busca reforzar el acceso a información clara, promover las medidas preventivas y fomentar la detección oportuna como herramientas clave para disminuir los casos de enfermedades asociadas a esta infección.