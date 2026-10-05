¿Dar a luz en casa es delito? El caso de la mamá triqui en CDMX y cómo obtener un certificado de alumbramiento

El caso de una mujer triqui y su bebé en la Ciudad de México (CDMX) generó dudas sobre qué ocurre cuando un nacimiento sucede fuera de un hospital y no se cuenta de inmediato con la documentación necesaria para acreditar la identidad del recién nacido. La situación también abrió un debate sobre los derechos de las comunidades indígenas y el acceso al registro de nacimiento.

La polémica surgió luego de que una mujer identificada como Laura Ramírez, integrante de la comunidad triqui, denunciara que su hija recién nacida permaneció varios días bajo resguardo de las autoridades después de que acudió con ella a recibir atención médica.

Ante este caso, una de las principales preguntas que surgieron es si tener un parto en casa está prohibido en México y qué deben hacer las familias para registrar a un bebé cuando el nacimiento ocurrió fuera de una institución médica.

¿Qué pasó con la mamá triqui y su bebé en CDMX?

Caso de la mamá triqui en CDMX. Redes

Laura Ramírez dio a luz a su hija en su domicilio el pasado 24 de septiembre de 2026, alrededor de las 20:59 horas. De acuerdo con los reportes sobre el caso, el nacimiento ocurrió de manera imprevista y la mujer recibió apoyo de una partera.

Días después, Laura acudió con la recién nacida a un centro de salud para que ambas fueran atendidas. Posteriormente fueron canalizadas al Hospital Pediátrico de Peralvillo, donde la bebé permaneció internada.

La familia denunció que, aunque inicialmente acudieron para recibir atención médica, después se les informó que no podían llevarse a la menor debido a que no contaban con documentos oficiales que permitieran acreditar de manera inmediata el nacimiento y la filiación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino en el caso y se realizaron pruebas genéticas para confirmar el vínculo entre la mujer y la bebé. El procedimiento permitió acreditar la filiación materna y, posteriormente, la niña fue entregada a su madre.

La familia cuestionó la actuación de las autoridades y señaló que habría existido discriminación relacionada con su pertenencia a la comunidad triqui. Por su parte, las autoridades señalaron que su intervención tuvo como objetivo proteger a la recién nacida y verificar su identidad y filiación.

Aunque Laura ya tiene a su hija, la principal controversia es que le retuvieron a su bebé por días y eso legalmente no se puede hacer.

¿Dar a luz en casa es delito en México?

Dar a luz en casa no es, por sí mismo, un delito en México. Que un nacimiento ocurra en un domicilio, en lugar de un hospital, no significa que la madre esté cometiendo una conducta delictiva.

La legislación sanitaria establece normas para la atención del embarazo, parto y puerperio, pero esto no significa que una mujer pueda ser criminalizada simplemente porque el nacimiento ocurrió en su hogar.

El punto que puede generar complicaciones es el registro posterior del bebé, especialmente cuando no se cuenta con el documento que permite acreditar oficialmente el nacimiento.

El documento oficial que se utiliza para acreditar el nacimiento es el Certificado de Alumbramiento o Nacimiento, expedido conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Salud. Este documento contiene información relacionada con el nacimiento y es uno de los requisitos para realizar posteriormente el registro ante el Registro Civil.

Es importante no confundirlo con el Acta de Nacimiento. Mientras el certificado pertenece al ámbito sanitario y acredita las circunstancias del nacimiento, el acta es el documento que expide el Registro Civil y mediante el cual se reconoce jurídicamente la identidad de una persona.

¿Cómo tramitar un Certificado de Alumbramiento si el bebé nació en casa?

Caso de la mamá triqui en CDMX. Gemini

Cuando el parto ocurre fuera de una institución médica, el procedimiento para obtener el Certificado de Nacimiento puede variar dependiendo de las circunstancias en las que ocurrió el nacimiento y de dónde recibió atención la madre o el recién nacido.

En los casos de un parto fortuito, es decir, cuando el nacimiento ocurre fuera de un hospital, las instituciones de salud cuentan con procedimientos para determinar la forma en que debe emitirse el certificado. Por ejemplo, el Hospital General de México contempla un procedimiento específico para los casos en que un parto sucede fuera de sus instalaciones y la madre o el bebé reciben atención posteriormente en el hospital.

Si la familia no cuenta con el certificado, el Registro Civil de la Ciudad de México establece que para realizar el registro de nacimiento puede presentarse una denuncia digital o escrita ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se expliquen las circunstancias del nacimiento y la razón por la que no se dispone del documento.

Por ello, si el bebé nació en casa y no se obtuvo el certificado en el momento del nacimiento, lo recomendable es acudir a una institución de salud y al Registro Civil para conocer el procedimiento que corresponde al caso específico, en lugar de asumir que el nacimiento no puede registrarse.

Registro de un bebé que nació en casa en CDMX

Para registrar a un recién nacido en la Ciudad de México existe un procedimiento ordinario para bebés desde el día de su nacimiento y hasta un día antes de cumplir seis meses.

Entre los requisitos se encuentran la identificación oficial de la persona que solicita el registro y el Certificado de Nacimiento expedido en el formato autorizado por la Secretaría de Salud. También pueden presentarse documentos de los padres, como sus actas de nacimiento o, cuando corresponda, el acta de matrimonio.

El bebé debe ser presentado ante el Registro Civil y, para establecer la filiación materna y paterna, ambos padres deben comparecer. El trámite de registro de nacimiento para menores de seis meses es gratuito.

Derechos de los bebés nacidos en casa

El hecho de que un bebé nazca en casa no elimina su derecho a tener una identidad y contar con un registro oficial.

El derecho a la identidad implica que toda persona debe poder contar con un nombre y documentos que permitan acreditar quién es. Por ello, existen mecanismos administrativos para atender también los casos en los que el nacimiento no ocurrió dentro de un hospital.

En el caso de las comunidades indígenas, además, las autoridades deben garantizar el acceso a los servicios y trámites públicos sin discriminación y tomando en cuenta las condiciones particulares de las personas que pertenecen a estos pueblos y comunidades.