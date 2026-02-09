Cuatro de cada diez mexicanos hacen ejercicio; la cifra es la más alta desde 2013

El deseo de moverse, transforma los hábitos en México y las estadísticas oficiales confirman esta tendencia. El reporte más reciente del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) indica que el 44.5% de los adultos en zonas urbanas realiza actividad física, una cifra que roza el máximo histórico registrado en la última década.

Este porcentaje representa un avance frente al sedentarismo acumulado en periodos anteriores. No se trata solo de un cambio estético, sino de una respuesta necesaria ante un panorama global donde la inactividad física eleva el riesgo de padecer enfermedades crónicas y presiona los sistemas de salud.

El ejercicio vuelve al tiempo libre de los mexicanos. Canva

¿Cuál es el porcentaje de personas que hacen ejercicio?





El reporte de 2025 de MOPRADEF del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que casi la mitad de la población urbana de 18 años y más se mantiene activa. Este valor es el segundo más alto en la serie histórica, quedando arriba récord alcanzado en el año 2013, que fue del 43.8 %.

Si se analiza la actividad física total, que incluye el transporte y las labores del hogar, la cifra nacional se eleva considerablemente. El mexicano se mueve de forma constante, aunque no siempre lo haga dentro de las instalaciones de un gimnasio convencional.

Población urbana activa: El 44.5% de los adultos aprovecha su tiempo libre para ejercitarse de manera recreativa.

Actividad física total: El 59.2% de las personas mayores de 12 años se mantiene en movimiento por trabajo o transporte.

Adolescentes: Este sector destaca como el grupo más dinámico en el país, registrando una participación del 52.7%.

Aunque las cifras mejoran, la mayoría de los adultos todavía no alcanza los niveles óptimos de actividad recreativa. Existe una ventana de oportunidad para fomentar hábitos que aprovechen el tiempo libre en beneficio de la salud cardíaca y mental.

Los jóvenes y adolescentes hacen más ejercicio en el país. Canva

¿Quiénes hacen más ejercicio?



Los hombres lideran la estadística en el uso del tiempo libre con un 49.1%, mientras que las mujeres registran un 40.7%. Sin embargo, la brecha de género es la más pequeña observada desde 2013, lo que indica una mayor ocupación de espacios deportivos por parte de la población femenina.

Al observar el cumplimiento de las rutinas recomendadas, las mujeres muestran una mayor disciplina en la duración e intensidad de sus ejercicios. El compromiso con la frecuencia establecida suele ser más alto en el sector femenino una vez que se ha iniciado el hábito.

Nivel suficiente en mujeres: El 60.0% de las que son activas cumple cabalmente con las recomendaciones de tiempo e intensidad.

Nivel suficiente en hombres: El 55.9% de los varones activos alcanza los estándares óptimos de ejercicio semanal.

Adultos mayores: La participación cae al 37.6% al llegar a los 60 años, lo que eleva el riesgo de perder independencia física.

Motivar a los adultos mayores es importante para evitar caídas y enfermedades degenerativas. Integrar movimientos funcionales en la vejez cambia la trayectoria de salud, permitiendo que el cuerpo mantenga su fuerza y equilibrio por más tiempo.

Es necesario realizar 150 minutos de ejercicio a la semana. Canva

¿Cuánto tiempo al día es recomendable hacer ejercicio?



La regla establecida por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) sugiere realizar 150 minutos de actividad moderada a la semana. Esto equivale a unos 22 minutos diarios de caminata ligera o baile para alejar el riesgo de padecer diabetes o problemas cardiovasculares.

Si se opta por una intensidad vigorosa, bastan 75 minutos semanales para obtener resultados positivos. El movimiento constante funciona como un remedio natural que reduce la ansiedad y mejora la calidad del sueño de forma inmediata, como mencionan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU ( CDC ).

Meta internacional: Se buscaba reducir la inactividad un 10% para 2025 , aunque la tendencia global muestra un retroceso.

Realidad mundial: El 31% de los adultos en el planeta no cumple con los mínimos de movimiento necesarios para estar sano.

Cumplir con estos minutos de esfuerzo no solo fortalece los músculos, sino que protege la cognición. La actividad regular es la decisión más barata para mantener una mente despejada y un organismo resistente ante el paso de los años.

Hacer ejercicio a lo largo de la vida ayuda a envejecer con salud. Canva

¿Quiénes se benefician más de hacer ejercicio y por qué es importante hacerlo?

Un hallazgo relevante de los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH) indica que las mujeres obtienen mayores beneficios que los hombres con la misma cantidad de ejercicio. Ellas logran reducir su riesgo de muerte prematura de manera más drástica con el mismo esfuerzo invertido.

Esta diferencia responde a factores fisiológicos y de capacidad pulmonar. Al exigir más al organismo en cada movimiento, el cuerpo femenino recibe una recompensa cardiovascular más alta, optimizando la inversión de tiempo en cada rutina realizada.

Reducción de riesgo: Las mujeres bajan un 24% su probabilidad de muerte por cualquier causa frente al 15% registrado en hombres.

Eficiencia de tiempo: Ellas logran beneficios máximos con 140 minutos semanales; ellos requieren hasta 300 minutos.

Entrenamiento de fuerza: El uso de pesas reduce las muertes cardiovasculares en un 30% específicamente en el sector femenino.

Combinar el ejercicio aeróbico con el entrenamiento de fuerza es la clave para la longevidad. Mantenerse en movimiento es la estrategia más efectiva para asegurar un futuro con bienestar.