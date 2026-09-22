¿Cómo detectar un infarto en mujeres? La señal que podría salvarte la vida

Cuando se habla de un infarto, la imagen que suele venir a la mente es la de un dolor intenso y repentino en el pecho. Sin embargo, en las mujeres un ataque cardíaco puede comenzar de una manera mucho más silenciosa y con síntomas que fácilmente pueden confundirse.

Cansancio extremo: la señal de infarto que puede pasar desapercibida

De acuerdo con el cardiólogo Carlos Alberto Merigo Laspi, una de las señales a las que las mujeres deberían prestar especial atención es un cambio repentino o progresivo en su capacidad para realizar actividades cotidianas.

El cansancio extremo puede ser mucho más que agotamiento: especialistas explican por qué un cambio repentino en la capacidad para realizar actividades cotidianas debe tomarse en serio. Canva

Por ejemplo, si una mujer acostumbraba a caminar, subir escaleras, hacer ejercicio o realizar las labores de casa sin dificultad y de pronto necesita detenerse porque se queda sin aire o experimenta un agotamiento inusual, no debería asumir automáticamente que se trata de la edad o de un día pesado.

Los síntomas de un infarto en mujeres

La fatiga inusual puede convertirse en una señal de alerta cuando aparece sin una explicación clara y representa un cambio respecto a lo que normalmente puede hacer una persona. A ella pueden sumarse falta de aire, mareos y molestias en el estómago o abdomen.

Falta de aire, mareos, sudoración y molestias digestivas forman parte de las señales de un infarto en mujeres. Canva

Este último síntoma puede resultar especialmente engañoso. Algunas mujeres pueden interpretar el malestar como gastritis, indigestión o una úlcera, sobre todo cuando existen náuseas. También pueden presentarse molestias en la mandíbula, espalda u hombros.

Aunque la presión u opresión en el pecho continúa siendo una manifestación importante de un infarto, no todas las mujeres experimentan el cuadro de la misma manera. Además, las molestias no necesariamente tienen que localizarse del lado izquierdo.

Por ello, esperar a que aparezca el clásico dolor intenso en el pecho puede retrasar la búsqueda de ayuda.

¿Cuándo acudir a urgencias ante posibles síntomas de infarto?

Una molestia persistente, falta de aire, sudoración, mareos o un cansancio marcado deben tomarse en serio, particularmente cuando aparecen de forma repentina o son diferentes a lo habitual.

Esperar a sentir un dolor intenso en el pecho para confirmar que es un infarto puede retrasar la atención de un especialista. Canva

El especialista señala que una molestia en el pecho que permanece durante más de 20 minutos o que no mejora con el reposo debe hacer considerar la posibilidad de un infarto y requiere atención médica inmediata.

Es importante recordar que los síntomas por sí solos no permiten confirmar un ataque cardíaco. Para establecer el diagnóstico, los médicos necesitan realizar un interrogatorio dirigido, una exploración física, un electrocardiograma y estudios de enzimas cardíacas, entre otras valoraciones.

¿Por qué las mujeres pueden presentar diferentes síntomas en el infarto?

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en México y en el mundo.

El tiempo es clave ante un ataque cardíaco: identificar las señales y buscar atención médica rápidamente puede ayudar a reducir el daño al corazón. Canva

En las mujeres, además, el riesgo cardiovascular puede aumentar después de la menopausia debido a cambios hormonales y a la disminución de los estrógenos, asociados con una mayor probabilidad de hipertensión, alteraciones del colesterol, resistencia a la insulina y aterosclerosis.

De acuerdo con el especialista, las mujeres también pueden tardar más en acudir al hospital cuando aparecen los primeros síntomas debido a que no reconocen que podrían estar relacionados con el corazón y piensan que el malestar es pasajero.

La frase “tiempo es corazón” resume la importancia de actuar rápidamente: mientras más tiempo permanece obstruida una arteria coronaria, mayor puede ser el daño al músculo cardíaco.

Por ello es importante tener claro que un infarto en mujeres no siempre avisa con un dolor insoportable en el pecho. Un cansancio inexplicable, falta de aire, mareos o molestias digestivas que representen un cambio importante respecto a lo habitual son señales de alarma. Reconocerlas y buscar atención sin demora puede marcar una diferencia decisiva.