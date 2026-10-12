La salud integral de la mujer se ha consolidado como un eje prioritario en la industria farmacéutica global. En el marco del 20° Congreso Mundial de Menopausia de la International Menopause Society (IMS), celebrado en Río de Janeiro, Bayer reafirma su liderazgo en ginecología al presentar soluciones científicas que transforman el manejo de la salud femenina en todas las etapas de la vida reproductiva.

La IMS tiene como misión empoderar a los profesionales de la salud en todo el mundo y promover el acceso a una atención basada en evidencia científica durante la transición climatérica y los años post-reproductivos, permitiendo que las mujeres alcancen una salud y bienestar óptimos.

Avances de Bayer en menopausia en el IMS World Congress in Rio 2026 Canva

Innovación no hormonal: un hito para la menopausia

Para el año 2030, se estima que 1,200 millones de mujeres en el mundo estarán en la etapa de la menopausia. Tan solo en México, cerca de 12.8 millones de mujeres experimentan sofocos y alteraciones del sueño. Frente a este panorama, la reciente aprobación de COFEPRIS para una terapia de última generación no hormonal marca un punto de inflexión en la medicina ginecológica.

El principal impacto de nuestra nueva terapia es que actúa sobre los mecanismos neurobiológicos involucrados en los síntomas vasomotores, proporcionando una reducción rápida y eficaz de los bochornos y mejorando las alteraciones del sueño asociadas a la menopausia, con resultados desde la primera semana de tratamiento", Silvia Alarcón, Head de Equipo de Salud Femenina en la División Farmacéutica de Bayer México.

A diferencia de las terapias tradicionales de reemplazo hormonal, esta alternativa actúa sobre los receptores cerebrales NK1 y NK3, bloqueando las sustancias que desregulan el centro termorregulador y el ciclo de descanso.

"Este es un tratamiento que no es una hormona y que actúa directamente en la vía que condiciona que se den estos calores. Evita la liberación de las sustancias que hacen que el centro regulador enloquezca, disminuyendo bochornos y mejorando la calidad del sueño", Dra. Itxel Ruiz, Gerente Médico de Salud Femenina de Bayer México.

Avances de Bayer en menopausia en el IMS World Congress in Rio 2026 evento

Abordaje integral y de rápida respuesta clínica

Los datos presentados internacionalmente y respaldados por los ensayos clínicos de Fase III demuestran que esta molécula disminuye la frecuencia y severidad de los episodios de calor desde los primeros días de administración, evaluando su perfil de seguridad hasta por 52 semanas.

El impacto de los síntomas vasomotores trasciende la molestia física, afectando de forma directa la esfera laboral, metabólica y emocional de la mujer.

"El bochorno afecta gravemente la calidad de vida y el descanso. La falta de sueño repercute en el cansancio y el rendimiento diario, siendo una de las principales razones por las cuales muchas mujeres consideran dejar su vida laboral. Contar con opciones eficaces transforma esa realidad", Dra. Itxel Ruiz

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Cierre de la brecha diagnóstica y sensibilización

A pesar de los avances de la ciencia médica promovidos por sociedades como la IMS, condiciones como la endometriosis o la menopausia continúan sufriendo de diagnósticos tardíos o de la normalización de los síntomas por parte de las propias pacientes.

Cerrar la brecha empieza por reconocer los síntomas, reducir el estigma y fortalecer la capacidad de atención desde el primer contacto. En la menopausia, muchas mujeres siguen normalizando síntomas que afectan su descanso, bienestar y actividad laboral. Bayer contribuye con generación de evidencia y educación médica continua", Silvia Alarcón

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Acceso equitativo y visión a futuro en la salud femenina

Fomentar consultas tempranas y conversaciones informadas entre médicos y pacientes resulta indispensable para evitar que las mujeres atraviesan esta etapa en silencio o asumiendo el malestar como algo inevitable.

El compromiso de la compañía abarca desde la anticoncepción de larga duración hasta la atención del climaterio, la endometriosis y el sangrado menstrual abundante. Garantizar que estas innovaciones farmacológicas estén al alcance de toda la población mediante alianzas estratégicas es el paso determinante hacia la equidad en salud.

Trabajamos con instituciones públicas y privadas para combinar disponibilidad de productos, educación y modelos de acceso. En México, nuestros métodos de larga duración están en el sector público sin costo; esperamos que en un futuro no lejano nuestra innovación para la menopausia también logre estar disponible allí", Silvia Alarcón.

Con la mirada puesta en 2027 para la llegada de esta terapia al mercado mexicano, Bayer y la comunidad médica internacional reafirman que la menopausia no debe ser una etapa de limitaciones, sino una oportunidad para vivir con salud integral, dignidad y plena calidad de vida.