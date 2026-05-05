A pesar de que el asma es uno de los padecimientos respiratorios más frecuentes, todavía existen dudas y creencias equivocadas que generan confusión sobre su evolución, especialmente cuando se trata de la edad.

Una de las preguntas más comunes es si el asma desaparece con el tiempo. La respuesta es más compleja de lo que parece y entenderla puede marcar la diferencia entre mantener la enfermedad bajo control o enfrentar complicaciones.

¿El asma se cura con la edad? Mitos y verdades de esta enfermedad Canva

¿El asma se cura con la edad o solo desaparecen los síntomas?

El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Provoca inflamación y estrechamiento, lo que dificulta el paso del aire y genera síntomas como tos, silbidos al respirar y sensación de falta de aire.

De acuerdo con Mayo Clinic, el asma no tiene cura. Sin embargo, sus manifestaciones pueden cambiar con el tiempo. En algunos niños, por ejemplo, los síntomas disminuyen o desaparecen durante ciertos periodos, lo que puede dar la impresión de que la enfermedad se ha ido.

Este fenómeno se conoce como remisión. Aunque los síntomas no se presenten, la inflamación en las vías respiratorias puede continuar. Por ello, el asma puede reaparecer años después, incluso en la adultez.

Un estudio publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences explica que factores como la edad, el ambiente y la predisposición genética influyen en cómo evoluciona el asma, pero no eliminan su origen. En resumen, la enfermedad puede “dormir”, pero no desaparecer por completo.

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Mitos y verdades del asma: lo que debes saber sobre esta enfermedad

El desconocimiento ha contribuido a que el asma esté rodeada de ideas erróneas. Estas son algunas de las más comunes, junto con lo que señala la evidencia médica:

Mito 1: El asma se cura con la edad

Verdad: No se cura. Puede mejorar o entrar en remisión, pero sigue presente en el organismo.

Mito 2: Solo los niños tienen asma

Verdad: Puede aparecer a cualquier edad. Existen casos en los que inicia en la adultez.

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Mito 3: Si no hay síntomas, el asma desapareció

Verdad: La ausencia de síntomas indica control, no curación.

Mito 4: Las personas con asma no pueden hacer ejercicio

Verdad: Con tratamiento adecuado, es posible realizar actividad física sin limitaciones importantes.

Mito 5: El asma es una enfermedad leve

Verdad: Puede ser grave si no se trata, ya que puede desencadenar crisis respiratorias.

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¿Qué es el asma y por qué se considera una enfermedad crónica?

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias que provoca episodios recurrentes de dificultad para respirar. Puede afectar tanto a niños como a adultos y su intensidad varía en cada persona.

Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas viven con asma en todo el mundo. La enfermedad puede afectar la calidad de vida si no se diagnostica y trata de manera adecuada.

Se considera crónica porque:

Persiste a lo largo del tiempo

Requiere control médico continuo

Puede presentar episodios o crisis

El tratamiento no elimina la enfermedad, pero sí permite mantener los síntomas bajo control y reducir el riesgo de complicaciones.

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Síntomas del asma que no debes ignorar en niños y adultos

El asma no se manifiesta de la misma forma en todas las personas. Sin embargo, existen señales frecuentes que ayudan a identificarla:

Dificultad para respirar

Silbido al exhalar

Tos persistente, sobre todo por la noche

Sensación de presión en el pecho

Mayo Clinic explica que estos síntomas pueden desencadenarse por distintos factores, como alergias, infecciones respiratorias, ejercicio o exposición a contaminantes.

Detectar estas señales a tiempo permite recibir atención médica y evitar que los síntomas se agraven.

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¿Cómo controlar el asma y llevar una vida normal, según especialistas?

Aunque el asma no tiene cura, sí puede controlarse de forma efectiva. Con el tratamiento adecuado, muchas personas llevan una vida activa y sin limitaciones importantes.

Las principales medidas incluyen:

Uso de medicamentos inhalados para reducir la inflamación

Identificación y control de factores desencadenantes

Seguimiento médico periódico

El National Center for Complementary and Integrative Health indica que algunas técnicas complementarias, como ejercicios de respiración, pueden ayudar a mejorar el bienestar general. Sin embargo, no sustituyen el tratamiento médico.

El asma no desaparece con la edad, aunque sus síntomas puedan cambiar con el tiempo. La evidencia médica indica que se trata de una enfermedad crónica que puede entrar en remisión, pero no se cura. Reconocer los mitos y entender cómo evoluciona permite tomar decisiones informadas, seguir el tratamiento adecuado y reducir riesgos a largo plazo.