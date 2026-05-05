Día Mundial del Asma: ¿Cómo empieza en los niños?

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia y, al mismo tiempo, una de las que más requiere atención y conciencia para detectar sus síntomas a tiempo y proteger la salud de los niños.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 363 millones de personas vivían con asma en 2023. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad poco diagnosticada y tratada, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

En el marco del Día Mundial del Asma, es importante hablar de esta condición que puede aparecer a cualquier edad, pero que en la infancia puede afectar de forma importante la calidad de vida.

¿Qué es el asma y por qué se da?

El asma es una enfermedad pulmonar crónica que afecta las vías respiratorias. En los niños, estas pueden inflamarse fácilmente al estar expuestos a ciertos desencadenantes, como el polen, el polvo o infecciones respiratorias.

Cuando no se controla adecuadamente, el asma puede interferir en actividades diarias como jugar, hacer deporte e incluso dormir.

Aunque no tiene una cura definitiva, sí puede mantenerse bajo control con tratamiento médico adecuado, permitiendo que los niños lleven una vida normal.

¿Cómo empieza el asma en niños? Foto: Canva

¿Qué es lo que provoca el asma en los niños?

Aunque no existe una causa única, hay factores que pueden detonar el asma. De acuerdo con MedlinePlus, se divide en distintos tipos:

Asma alérgica (provocada por alérgenos) Ácaros del polvo Moho Mascotas Polen de pasto, árboles y maleza Desechos de plagas como cucarachas y ratones Asma no alérgica Aire frío Algunos medicamentos Productos químicos domésticos Infecciones respiratorias (resfriados o gripe) Contaminación del aire Humo de tabaco Asma inducida por ejercicio

Se presenta durante la actividad física, especialmente cuando el aire es seco.

¿Cómo empieza el asma en niños? Foto: Canva

¿Cómo empiezan los síntomas de asma en niños?

De acuerdo con Mayo Clinic, estos son algunos de los síntomas más frecuentes para los niños que deben poner en alerta a madres y padres:

Tos constante, sobre todo por la noche o con ejercicio.

Tos constante, sobre todo por la noche o con ejercicio. Silbido o sibilancia al respirar.

Dificultad para respirar.

Opresión en el pecho.

Además, pueden presentarse otros signos como:

Problemas para dormir por tos o falta de aire.

Problemas para dormir por tos o falta de aire. Episodios que empeoran con resfriados o gripe.

Recuperación lenta de infecciones respiratorias.

Dificultad para jugar o hacer ejercicio.

Cansancio constante.

¿Cómo empieza el asma en niños? Foto: Canva

¿Cuáles son las recomendaciones para el asma?

Si notas alguno de estos síntomas, es fundamental acudir con un especialista para un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Algunas recomendaciones de Mayo Clinic incluyen:

Evitar los desencadenantes del asma.

Evitar los desencadenantes del asma. No permitir humo de tabaco cerca del niño.

Fomentar la actividad física controlada.

Consultar al médico de forma regular.

Mantener un peso saludable.

Controlar problemas como la acidez estomacal.

¿Cómo empieza el asma en niños? Foto: Canva

Detectar el asma a tiempo permite que estés más tranquilo al mejorar la calidad de vida de tus hijos, ayudándolos a crecer sanos y mantenerse activos.