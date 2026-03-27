Aprueban fármaco que detiene infartos cerebrales en un minuto

Un medicamento ya conocido en el ámbito médico ahora cuenta con una nueva indicación para tratar el infarto cerebral, una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Se trata de la tenecteplasa, un fármaco trombolítico que, de acuerdo con especialistas, puede administrarse en un solo minuto para ayudar a restablecer el flujo sanguíneo en el cerebro.

La aprobación reciente por autoridades regulatorias abre la puerta a una alternativa más rápida frente a un evento en el que, como señalan los médicos, “cada minuto cuenta”. El tratamiento está dirigido a pacientes que llegan a tiempo a los servicios de urgencias y cumplen con criterios clínicos específicos.

Una emergencia donde el tiempo define el daño

El infarto cerebral ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria del cerebro, impidiendo el paso de la sangre hacia zonas clave. Esto provoca la pérdida de funciones como el habla o el movimiento.

“La arteria se tapa, deja de llevar la sangre a una zona y el paciente pierde la función de esa parte del cerebro”, explicó la médico internista y neuróloga Vanessa Cano durante una conferencia organizada por Boehringer Ingelheim.

Las cifras dimensionan el problema:

Uno de cada cuatro personas está en riesgo de padecer un ictus a lo largo de su vida.

personas está en riesgo de padecer un ictus a lo largo de su vida. Es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel global.

y la primera de discapacidad a nivel global. Sin tratamiento, hasta 75% de los pacientes puede quedar con discapacidad moderada o grave.

En este contexto, la rapidez en la atención es determinante. Durante las primeras horas, el cerebro aún conserva tejido que puede recuperarse si se restablece la circulación.

Un infarto cerebral se puede prevenir Especial

¿Cómo actúa el fármaco en el cerebro?

Los trombolíticos, como la tenecteplasa, actúan directamente sobre el coágulo que bloquea la arteria. Su función es desintegrarlo para permitir que la sangre vuelva a fluir.

“El medicamento va directamente al coágulo, rompe sus uniones y permite que la sangre vuelva a pasar”, detalló Cano.

Este proceso puede ayudar a recuperar funciones neurológicas si se aplica dentro de una ventana de tiempo segura, generalmente dentro de las primeras 4.5 horas tras el inicio de los síntomas.

De una hora a un minuto: la diferencia clave

Durante más de dos décadas, el tratamiento estándar ha sido la alteplasa, que requiere una administración en dos fases:

Un bolo inicial

Una infusión intravenosa durante una hora

La tenecteplasa, en cambio, simplifica este proceso al aplicarse en un solo bolo de un minuto, lo que elimina la necesidad de mantener una infusión continua.

“Solo requiere el bolo de un minuto y nos quitamos la preocupación de la infusión”, explicó la especialista.

Esta diferencia no solo reduce tiempos, sino que también facilita su uso en traslados hospitalarios o contextos de urgencia donde cada segundo es relevante.

Las células del cerebro Canva

Eficacia y seguridad comparables

De acuerdo con ensayos clínicos y guías médicas recientes, la tenecteplasa demuestra ser tan eficaz como la alteplasa en el tratamiento del infarto cerebral.

Ambos medicamentos presentan un perfil de seguridad similar. El riesgo de complicaciones graves, como hemorragia cerebral, se mantiene en un rango comparable.

“El riesgo de sangrado grave es del 6%, y ambos fármacos tienen el mismo riesgo”, indicó Cano.

Además, la nueva indicación cuenta con respaldo de organismos regulatorios internacionales y nacionales, lo que permite su uso formal en pacientes con infarto cerebral.

¿Quiénes pueden recibir este tratamiento?

No todos los pacientes son candidatos. Para aplicar trombólisis intravenosa, se deben cumplir criterios médicos específicos:

Diagnóstico de infarto cerebral agudo

Inicio de síntomas dentro de la ventana terapéutica

Estudios de imagen que descarten hemorragia

Ausencia de contraindicaciones clínicas

La neuróloga subrayó que, aunque existen opciones avanzadas como la trombectomía mecánica, la trombólisis sigue siendo la base del tratamiento inicial.

Disponibilidad y uso en México

La tenecteplasa no es un medicamento nuevo, pero su uso estaba previamente limitado a infartos cardíacos. Con esta nueva aprobación, puede emplearse también en eventos cerebrales, ajustando la dosis solo en hospitales.

“Es un medicamento que ya estaba en México para infarto de miocardio; ahora se utiliza con una dosis específica para el cerebro”, explicó Cano.

Se prevé que nuevas presentaciones del fármaco faciliten su administración en hospitales durante los próximos meses, optimizando su uso en servicios de urgencias.