¿Pierdes el brillo en tu sonrisa? Quizá es momento de dejar las bebidas energéticas

El odontólogo del equipo Asistencial y de Innovación Clínica de Sanitas Dental Antonio Longo advierte que el consumo excesivo de bebidas energéticas se asocia con problemas bucodentales, como resultado de la erosión del esmalte dental, y otras consecuencias sobre el organismo, como insomnio y molestias digestivas.

Así lo ha aseverado ante el extendido consumo de bebidas energéticas en España, que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) cifra en el 25 por ciento de la población. Casi la mitad de quienes las toman, el 49 por ciento, lo hace al menos una vez al día, y el 47 por ciento las mezcla con alcohol de forma regular.

El daño en la boca aparece por la repetición. Cada lata reduce el pH oral, la saliva necesita tiempo para compensarlo y, si antes de que la boca se recupere, se vuelve a tomar otra bebida ácida, el esmalte entra en un ciclo de agresión continua. Muchos pacientes no lo perciben hasta que aparecen síntomas como la sensibilidad al frío o molestias al cepillarse", explica Antonio Longo.

Además de los riesgos bucodentales, el experto detalla que una dosis elevada de cafeína puede asociarse a acidez, náuseas, dolor de estómago o diarrea, especialmente cuando se consumen en ayunas, en grandes cantidades o de forma rápida. Estas bebidas también se relacionan con la aparición de ansiedad, nerviosismo e irritabilidad.

Otra de las consecuencias conocidas al tomarlas por la tarde o por la noche es la dificultad para conciliar el sueño, junto a una reducción de la calidad del descanso. En algunos casos, la persona duerme, pero se despierta con sensación de cansancio.

Antonio Longo alerta del mayor riesgo que resulta del consumo de las bebidas energéticas combinado con alcohol, ya que esta mezcla puede reducir la percepción de cansancio o somnolencia, lo que favorece que se beba más de los previsto o que se infravalore el nivel real de intoxicación.

El director médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Pablo Turrión, precisa que, en personas sanas, el impacto de una ingesta puntual "suele ser limitado". "Sin embargo, si se toman de manera constante para estudiar, trabajar, entrenar o salir de fiesta, pueden empezar a aparecer señales como taquicardias o palpitaciones, nerviosismo o alteraciones del sueño que conviene no normalizar".

El riesgo puede ser especialmente relevante en adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, problemas de sueño o quienes toman medicación habitual.

Reservar el consumo a momentos puntuales

Los expertos de Sanitas recomiendan adoptar algunas medidas concretas para reducir riesgos, entre las que destacan en primer lugar que se reserven las bebidas para momentos puntuales y no se consuman a diario, ni como sustituto del descanso.

En paralelo, insta a evitar el consumo a sorbos durante horas, ya que cuanto más tiempo permanece la bebida en contacto con los dientes, mayor es la exposición ácida del esmalte. Además, desaconsejan tomarlas antes de dormir, tanto por la tarde como durante la noche.

Los profesionales también recomiendan enjuagarse con agua después de beberlas, lo que permite arrastrar restos de azúcar y reducir la acidez en la boca. Si se va a realizar el cepillado tras consumir bebidas ácidas, apuntan que lo mejor es esperar un tiempo prudencial, especialmente en personas con sensibilidad dental o riesgo de erosión del esmalte.

Pablo Turrión aconseja acudir a consulta si el consumo de bebidas energéticas se convierte en un hábito diario, con el objetivo de revisar con ayuda profesional la posible existencia de un problema de base y valorar alternativas más saludables. De este modo, se puede evitar que surjan molestias a largo plazo que afecten al bienestar general.