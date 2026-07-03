Viagra, el arma de Inglaterra para contrarrestar la ventaja de la altura de México en el Mundial

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 no solo se jugará en la estrategia del armado de la alineación, sino también en los laboratorios de fisiología deportiva donde el Viagra, una medicina originalmente creada para tratar la disfunción eréctil, podría ser el arma para contrarrestar la ventaja que ofrece el Estadio Ciudad de México al equipo dirigido por Javier Aguirre: la altura.

Ubicado a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, el Estadio Ciudad de México ofrece no solo el apoyo de la gente a la Selección Mexicana, que marcha con paso perfecto en el Mundial 2026, sino además una ventaja física que varios subestiman, pero que el tricolor ha trabajado desde hace un mes y sigue aprovechando.

El seleccionador británico Thomas Tuchel ha calificado como "imposible" lograr una aclimatación orgánica en apenas cuatro días de concentración, ya que el cuerpo humano requiere al menos 10 días para comenzar a asimilar condiciones de mayor altitud, a las cuales no están acostumbrados los ingleses.

Ante este adverso panorama geográfico, el cuerpo médico de los Tres Leones podría recurrir a lo farmacológico para mitigar el ahogo del cambio de presión atmosférica: el uso del sildenafilo, mundialmente conocido bajo el nombre comercial de Viagra, esto según reportan medios británicos quienes reconocen que la altitud es un factor que ayuda a México, especialmente en el segundo tiempo cuando sus rivales, algunos confiados y sin tomar medidas, exhibieron cansancio.

Lejos de ser una ocurrencia de vestidor, el uso de la llamada "Vitamina V" cuenta con un historial de éxito en el ámbito deportivo, habiendo sido empleada por clubes sudamericanos para mitigar las condiciones extremas de ciudades como Quito o La Paz, donde la altitud incluso puede superar los 4 mil metros. Además, es usada por montañistas al realizar sus ascensos.

La alternativa del uso del Viagra además es legal, dado que el sildenafilo no forma parte de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El domingo 5 de julio, México jugará su cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Mexsport

¿Por qué el Viagra podría ayudar a la Selección de Inglaterra en la altitud ante México?

El verdadero valor de este medicamento en el deporte de alto rendimiento radica en su capacidad para reestructurar la mecánica circulatoria cuando el oxígeno escasea.

En altitudes elevadas, el cuerpo humano experimenta una vasoconstricción pulmonar hipóxica, un mecanismo de defensa donde las arterias del pulmón se contraen, reduciendo la captación de gases y sobrecargando el ventrículo derecho del corazón, lo que desencadena fatiga prematura y mareos severos.

Si bien los deportistas de élite tienen una mayor resistencia a estas complicaciones, la realidad es que la capacidad de poder rendir al 100 por ciento comienza a disminuir conforme avanza un encuentro.

De acuerdo con investigaciones desarrolladas por la Universidad de Barcelona, el compuesto químico interviene directamente en este proceso:

"Sildenafilo ha demostrado eficacia reduciendo la hipertensión pulmonar provocada por la vasoconstricción pulmonar hipóxica. El sildenafilo disminuye la resistencia vascular pulmonar, favoreciendo la captación de oxígeno".

Al dilatar los vasos sanguíneos pulmonares, el sildenafilo optimiza el gasto cardíaco y permite que la sangre transporte el escaso oxígeno de manera eficiente hacia los tejidos musculares durante los 90 minutos de juego.

Sin embargo, realizar esto no es un juego. El uso del medicamento debe ser vigilado por un equipo médico, dado que la medicina puede tener efectos secundarios, incluyendo un paro cardiaco.

Hasta ahora, el equipo inglés no ha confirmado el uso de este medicamento para contrarrestar los efectos de la altura en México, pero la puerta legal y científica está abierta.