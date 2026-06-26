¡VIDEO escalofriante! Turista grabó a Gaspi y Oliver Tree antes del accidente de helicóptero

Miles de personas han quedado impactadas por un video de Oliver Tree que comenzó a circular en redes sociales tras la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El protagonista es un turista chileno que visitó el Cristo Redentor como cualquier otro viajero. Durante el recorrido decidió grabar algunos videos del emblemático monumento para conservar el recuerdo de su visita. Sin embargo, días después, al volver a revisar las imágenes, encontró un detalle que jamás imaginó.

En una parte del video aparecen caminando muy cerca de él el influencer argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el productor argentino Lucas Vignale.

En ese momento no les prestó atención. Solo después de conocer la noticia del accidente entendió que había captado, sin proponérselo, los que serían los últimos momentos públicos de los tres antes de abordar el helicóptero.

La coincidencia provocó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron las imágenes como "escalofriantes" por el contexto que adquirieron tras la tragedia.

El accidente de helicóptero que conmocionó al mundo

El fatal accidente ocurrió la mañana del 14 de junio de 2026 en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro.

De acuerdo con los primeros reportes, dos helicópteros colisionaron mientras volaban. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y explotó, mientras equipos de emergencia acudían rápidamente al lugar.

El accidente dejó seis personas fallecidas.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. FABIO TEIXEIRA

Entre las víctimas se encontraban Oliver Tree, uno de los músicos alternativos más populares de los últimos años; Gaspi, creador de contenido argentino reconocido por su peculiar estilo de humor; además del productor y director audiovisual Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chávez.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la colisión de las aeronaves.

¿Qué hacían Gaspi y Oliver Tree en Brasil?

Oliver Tree se encontraba en Sudamérica debido a su gira internacional, con presentaciones programadas en distintos países de la región.

Durante su estancia en Brasil aprovechó para reunirse con Gaspi, Lucas Vignale y otros colaboradores con el objetivo de desarrollar un proyecto audiovisual que combinaría música, contenido para internet y producción cinematográfica.

Antes del accidente, el grupo decidió visitar uno de los lugares más famosos de Río de Janeiro: el Cristo Redentor.

Fue precisamente durante ese recorrido cuando el turista chileno grabó el video que hoy circula en distintas plataformas y que muchos consideran uno de los últimos registros públicos de los artistas.

Especial

Después de confirmarse la tragedia, amigos y colaboradores también compartieron fotografías y videos tomados ese mismo día como una forma de rendir homenaje a quienes perdieron la vida.

Un video que hoy tiene otro significado

Lo que hace unas semanas era simplemente un recuerdo turístico cambió completamente de significado.

En las imágenes se observa a los integrantes del grupo caminando entre otros visitantes del Cristo Redentor, sin imaginar que horas después ocurriría el accidente que terminaría con sus vidas.

El propio joven aseguró que sintió un fuerte impacto al reconocerlos mientras revisaba el material grabado durante su viaje.

Aunque el video no muestra nada relacionado con el accidente, el hecho de haber captado sus últimos momentos antes de la tragedia hizo que rápidamente se viralizara.

Miles de usuarios comentaron que este tipo de coincidencias recuerdan lo inesperada que puede ser la vida.

El legado que dejaron Oliver Tree y Gaspi

La muerte de Oliver Tree representó un duro golpe para la industria musical. El artista estadounidense se convirtió en una figura muy popular gracias a canciones virales como "Life Goes On" y "Miss You", además de construir una imagen única dentro de la música alternativa.

Por su parte, Gaspi se consolidó como uno de los creadores de contenido más conocidos de Argentina. Su estilo irreverente y sentido del humor le permitieron formar una enorme comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales.

En los meses previos al accidente había retomado con fuerza su carrera y participaba en diversos proyectos que mantenían alta la expectativa entre sus seguidores.

Huellas dactilares identifican a Gaspi y Lucas Vignale; persisten dudas sobre Oliver Tree Especial

La inesperada muerte de ambos provocó una ola de mensajes de despedida, quienes recordaron no solo su talento, sino también el entusiasmo con el que enfrentaban sus nuevos proyectos.

Ahora, el video grabado por un turista durante unas vacaciones se ha convertido en un documento que muchos consideran un último recuerdo de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale antes de la tragedia que conmocionó a millones de personas alrededor del mundo.