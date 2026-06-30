¡Conchas gratis por el triunfo de México! Panadería regalará pan por el pase a octavos

La histórica victoria de la Selección Mexicana con un marcador de 2-0 ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México no solo permitirá el pase a los octavos de final, sino que también servirá para que algunos madrugadores obtengan una concha y desayunar luego de una promoción que ha sido activada al finalizar el encuentro.

Para celebrar que el Tri sigue avanzando en el torneo que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá se ha confirmado que habrá conchas gratis para consentir a toda la afición azteca durante los festejos oficiales.

Bajo el lema de que si el equipo nacional gana, ganamos todos, las celebraciones se trasladan directamente a los mostradores.

¿Cómo obtener tu concha gratis tras la victoria de México contra Ecuador?

Para reclamar este beneficio de forma inmediata tras el resultado del partido, los usuarios deben seguir una serie de pasos digitales muy sencillos antes de acudir a las tiendas:

Descarga la app oficial de Esperanza en tu teléfono celular. Sigue la cuenta de la marca en la plataforma de Instagram . Ingresa a tu cuenta para recibir el cupón digital que te otorgará una Concha Fut GRATIS .

La promoción cuenta con términos específicos para agilizar la entrega en los mostradores. El beneficio incluye una pieza en sabor vainilla o chocolate, con un límite de una concha gratis por usuario registrado en la plataforma digital.

Es indispensable considerar que, aunque el cupón se obtiene únicamente mediante la app, el canje es válido exclusivamente en sucursal física, por lo que no es aplicable para pedidos con envío a domicilio desde la aplicación.

La promoción estará disponible únicamente este miércoles 1 de julio de 2026 o hasta agotar existencias en los mostradores de cada establecimiento, por lo que, en esta ocasión madrugar será muy importante o, en caso de llegar de los festejos en el Ángel de la Independencia, podrás pasar directamente a un establecimiento.