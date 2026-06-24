¿Qué vio Oliver Tree en la Antártida? El documental sobre ovnis que desató teorías tras su muerte

Un documental sobre ovnis, que supuestamente grabó Oliver Tree en la Antártida, desató teorías tras su muerte, registrada el pasado 14 de junio en un trágico accidente aéreo cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Río de Janeiro, Brasil, dejando un saldo de seis víctimas mortales, entre ellas, el cantante de 32 años.

En los últimos días han circulado imágenes de un supuesto documental que el cantante estadounidense Oliver Tree habría grabado en la Antártida, en el que se muestran descubrimientos inquietantes, incluyendo relatos sobre supuestas instalaciones ocultas y fenómenos inexplicables

¿Qué vio Oliver Tree en la Antártida?

Documental de Oliver Tree en la Antartida. Especial

Tras la muerte de Oliver Tree, se filtró el supuesto documental que grabó en la Antártida y, lo que parecía ser una aventura artística, se convirtió en el centro de nuevas especulaciones.

El cantante viajó a la Antártida con el objetivo de desarrollar música, grabar contenido audiovisual y documentar la experiencia de trabajar en uno de los entornos más extremos del mundo. Sin embargo, un clip en particular comenzó a viralizarse luego de su fallecimiento.

En las imágenes, el cantante hace referencia a algunas de las teorías que históricamente han rodeado al continente blanco, incluyendo relatos sobre supuestas instalaciones ocultas y fenómenos inexplicables.

En el video, Oliver no aporta evidencias que respalden dichas afirmaciones, pero su reaparición ha provocado una ola de comentarios entre usuarios que buscan interpretar el contenido desde diferentes perspectivas.

Documental sobre ovnis y la hipótesis de Agartha

Documental de Oliver Tree en la Antartida. Especial

En el documental, el cantante se enfoca en supuestos avistamientos de ovnis con formas cilíndricas y circulares que ingresaban al océano.

Tree mostró oquedades en las formaciones de hielo, asegurando que constituyen puntos de acceso para naves extraterrestres, y manifiesta su frustración ante el supuesto hermetismo gubernamental y la falta de apoyo militar para profundizar en sus hallazgos.

En la narrativa, también recupera la creencia de Agartha, una hipótesis surgida en la literatura del siglo XIX que postula la existencia de una civilización avanzada y especies de aspecto reptiliano en el subsuelo planetario.

Agartha se define como un lugar ligado a una fuerte teoría de un aparente reino místico en el que se sitúa una sociedad superior a la humana. Se les atribuye gran cantidad de decisiones o acciones que definen situaciones clave en el mundo.

Esta teoría no sólo se habla de seres supremos, también de un planeta Tierra completamente hueco.

Oliver además describió una barrera de hielo de aproximadamente 16 metros de altura, definiéndola como el final de la Tierra plana. El cantante argumentó en la grabación que las evidencias fotográficas de su ascenso a dicha estructura se perdieron debido a la interferencia de una supuesta capa magnética.

Controversia por la muerte del cantante

Documental de Oliver Tree en la Antartida. Especial

Según trasciende, el documental fue exhibido en un círculo ultra cerrado exactamente dos semanas antes de que ocurriera el accidente.

Tras la muerte de Oliver Tree, los usuarios comenzaron a entrelazar las fechas de grabación, las bitácoras visuales y las constantes referencias a helicópteros en las publicaciones previas de ambos creadores para estructurar la narrativa de un supuesto silenciamiento gubernamental.

Así, diversas publicaciones comenzaron a relacionar el contenido del video con la reciente muerte del cantante. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial ni pruebas que sustenten esas especulaciones.