¿Lo venderá? Dueña del Pato Merlín responde a Poncho De Nigris tras oferta de 800 mil pesos

La dueña del Pato Merlín respondió a la oferta que le hizo Poncho De Nigris, la cual consiste en comprar al ave más famosa del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), por una cantidad de 800 mil pesos.

El pato se convirtió en el fenómeno viral más inesperado de la Copa del Mundo que se disputa en la actualidad. Sus dueños son Karla Gómez y su hijo Cristian, mismos que fueron vistos caminando en calles de la capital junto al ave y de ahí se hizo viral, en particular por llevar puesta la camiseta de la Selección Mexicana.

La popularidad de Merlín surgió de manera espontánea y, por ello, causó furor entre los aficionados los aficionados, quienes se encargaron de difundir fotos y videos del ave cuando lo encontraban con sus dueños.

Tanto ha sido su fama, que tanto el pato como su familia fueron invitados a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Poncho De Nigris ofrece 800 mil pesos por el Pato Merlín

Oferta de Poncho De Nigris por el Pato Merlín. Especial

El conductor de televisión, influencer y empresario Poncho De Nigris causó revuelo en redes sociales luego de una publicación que hizo en sus redes sociales en donde dijo que lo mejor para la familia del pato era vender al ave.

El pato va a pasar de moda acabándose este Mundial”, enfatizó el originario de Monterrey, asegurando que el pato tiene una esperanza de vida de máximo siete años y que, con el dinero que les dieran por él, podían arreglar su casa y comparte otros conjuntos de ropa mejores.

Tras ello y toda la polémica que causó con su mensaje, el empresario soltó otra publicación contestando a los detractores y ahí lanzó la oferta de 500 mil pesos por el Pato Merlín.

Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlin. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando ese pato en un futuro disecado será historia”, señaló.

Según De Nigris, quiere comprar al pato para que sea la mascota de la próxima edición de Ring Royale, aunque advirtió que la oferta solo era durante el Mundial 2026.

Tras ello, el influencer comenzó a subir su oferta y pasó rápidamente de 500 mil a 600 mil pesos, esperando, dijo, tener una respuesta de la familia.

A sus seguidores, De Nigris pidió hacerles llegar sus mensajes para ver si les interesaba vender al pato, advirtiendo que no estaba jugando y, luego, cambió la oferta por 800 mil pesos, informando que ya estaba en contacto con la familia de Merlín.

Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos”, enfatizó.

¿Pato del Mundial en venta?

Oferta de Poncho De Nigris por el Pato Merlín. Especial

Después de las ofertas lanzadas por De Nigris, la familia del pato Merlín respondió reafirmando el lugar que el ave ocupa en su vida.

Karla Gómez, la dueña de Merlín, dijo de forma contundente que no vendería a su pato:

Yo aquí lo tengo, es mi bebé y por supuesto que no haría tal cosa”.

Aunque bromeó con que “eso lo decidirá Merlín, yo no”, dejó claro que la familia no contempló aceptar la oferta. “Si él quiere ser dinastía de Nigris, pues ya lo sabrá, pero yo no”, agregó entre risas durante la entrevista en Beristime.

La familia subrayó que, pese a la fama y a los ofrecimientos, Merlín es parte fundamental de su hogar.

Afuera de la casa es embajador, es famoso, es amado y demás, adentro de la casa es un integrante más y también tiene responsabilidades”, compartió Karla.

Registrado ante el IMPI

Oferta de Poncho De Nigris por el Pato Merlín. Moisés Pablo Nava

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se pronunció sobre el caso del Pato Merlín, luego de que terceros intentaran registrar la marca. A través de redes sociales Vidal Llerenas Morales, director general del instituto, indicó que el personaje está asociado a la familia de Karla Ivette Gómez, quien lo dio a conocer.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes 22 de junio Karla acudió a las instalaciones del IMPI para registrar el nombre e imagen del Pato Merlín, pero días previos dos personas solicitaron el registro.