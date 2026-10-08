¡Del río al altar! Edgar se cae pronto celebrará su boda a más de 20 años del video viral

Edgar se cae es uno de esos videos que seguramente recuerdas si creciste cuando YouTube apenas comenzaba a ganar popularidad. Lo que parecía una simple broma entre niños terminó convirtiéndose en uno de los momentos más famosos de internet en México, al grado que, después de dos décadas, muchas personas siguen recordándolo.

Aunque actualmente estamos acostumbrados a que cualquier video se vuelva viral en cuestión de horas, hace algunos años las cosas eran muy diferentes. No existían TikTok ni Instagram como los conocemos hoy, por lo que conseguir miles de reproducciones era algo que pocas personas lograban.

edgar se cae

Detrás de aquel momento estaba Edgardo Martínez Esparza, quien tenía apenas 11 años cuando su primo compartió el video que cambiaría su vida. Ahora, el regiomontano tiene 32 años y está por vivir uno de los momentos más importantes de su vida: se casará.

Edgar, el niño del video “Edgar se cae”, está por casarse

Después de más de 20 años de haberse hecho famoso en internet, Edgardo Martínez Esparza se prepara para llegar al altar con su novia, Valeria Bermea, quien se dedica a la arquitectura.

La pareja tiene planeado casarse el próximo sábado 10 de octubre de 2026, una fecha que el protagonista del famoso video dio a conocer a través de sus redes sociales.

IG: Valeria Bermea

Los planes de boda comenzaron a hacerse públicos en mayo de 2025, cuando ambos compartieron fotografías de su compromiso. En aquella ocasión, la pedida de mano se realizó en compañía de sus seres queridos.

En cuanto al lugar elegido para celebrar su matrimonio, Valeria reveló que la ceremonia se realizaría en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Por ahora, no se han dado a conocer muchos detalles sobre cómo será la celebración, pero Edgar dejó ver que desde hace tiempo ha estado buscando ideas para hacer de ese día algo especial.

¿Qué ha dicho Edgar sobre su próxima boda?

Durante una entrevista en el podcast de Alejandro Villanueva Madness, realizada a mediados de septiembre, el regiomontano habló sobre los preparativos de su matrimonio y cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta para encontrar inspiración.

Edgar explicó que desde hace aproximadamente un año comenzó a guardar videos relacionados con bodas, aunque al revisarlos nuevamente descubrió que algunas de las ideas que antes le gustaban ya no le parecían tan interesantes.

“Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle. Y desde hace un año vas metiendo. Hace ratito me metí y ni me acordaba que había guardado esto. Eran cosas que estaban de moda en su momento hace un año, pero, por lo mismo que hay todo el tiempo nuevas, nuevas cosas, se te olvida. Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, expresó.

¿Cómo surgió el video viral de “Edgar se cae”?

Para entender por qué tantas personas recuerdan a Edgar, hay que regresar a su infancia, cuando acostumbraba pasar las vacaciones de Semana Santa con su familia en San Carlos, una pequeña comunidad ubicada aproximadamente a una hora y media de Monterrey, rumbo a Laredo.

El lugar era muy tranquilo y tenía pocas viviendas, además de un río donde los niños solían pasar el tiempo.

Una de las actividades favoritas de su primo Raúl era grabar todo lo que hacían durante las vacaciones. Después, reunía las imágenes para crear una especie de película que mostraban a sus tíos.

edgar se cae

En una de esas visitas, los niños decidieron jugar a que estaban dentro de la película Piratas del Caribe, por lo que Edgar llevaba un palo que utilizaba como si fuera una espada.

Sin embargo, lo que él desconocía era que sus acompañantes ya habían preparado una broma que terminaría con él dentro del río.

“Estaba famosa la película de Piratas del Caribe. Cuando íbamos, ya habían planeado que me iban a tirar. Ya después me dijeron. El video original duraba como tres minutos. Fuimos al río, pasamos y, de regreso, es cuando sale el video”, explicó.

Mientras intentaba cruzar por un pequeño puente, uno de los niños comenzó a moverlo para hacerle perder el equilibrio. Edgar trató de mantenerse de pie, pero finalmente cayó al agua.

La escena quedó grabada y, aunque para sus acompañantes fue un momento divertido, para él no resultó nada agradable.

“Yo termino escena cuando digo ‘ya nada’. No se me borra la imagen de cuando iba cayendo”, explicó.

IG: soyedgar83

Además del susto, recordó que el agua tenía un olor bastante desagradable.

“Todo mal, olía gacho, feo, feo”, contó.

Respecto a la persona que provocó su caída, mencionó que se trataba de un amigo de sus primos, a quien no volvió a ver después de aquellas vacaciones.

“Después, ya nunca volví a saber de él”.

¿Qué pasó con Edgar después de que su video se volvió viral?

Aunque ahora muchas personas recuerdan la grabación con humor, en aquel momento Edgar no la pasó nada bien. Después de caer al río, regresó llorando a la casa de sus abuelos y prefirió decir que simplemente había sufrido una caída.

La idea original de su primo era enviar el video al programa Ay Caramba donde se mostraban grabaciones de accidentes y situaciones graciosas.

No obstante, uno de sus tíos no estuvo de acuerdo, así que finalmente decidieron subirlo a YouTube, una plataforma que en ese entonces todavía era poco conocida.

Lo que nadie esperaba era que el video comenzara a compartirse entre tantas personas. Edgar recordó que recibió la grabación por Messenger y descubrió que ya tenía alrededor de 20 mil reproducciones.

A partir de ese momento, su vida comenzó a cambiar. En la escuela tuvo que soportar algunas burlas de sus compañeros, aunque esta situación no duró demasiado tiempo.

Conforme su popularidad aumentó, también llegaron oportunidades que nunca había imaginado. Fue invitado a programas de televisión, participó en un comercial y comenzó a ser reconocido por personas que habían visto su famosa caída.