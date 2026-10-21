¿Recuerdas a las niñas del pastel? Así celebraron seis años después del video viral

Maria Eduarda y Maria Antônia volvieron a colocarse frente a un pastel de cumpleaños, seis años después de que una vela provocara la discusión que las hizo famosas en internet. Las hermanas brasileñas recuperaron el escenario de aquella celebración, aunque esta vez la cumpleañera pudo disfrutar de su momento sin un jalón de cabello de por medio.

La ocasión fue el noveno cumpleaños de Maria Eduarda, la menor de las dos. La familia compartió la celebración en la cuenta de Instagram @asmariasdepb, donde publica momentos de las hermanas desde que su video comenzó a circular por todo el mundo.

¿Cómo fue la nueva celebración de las niñas del pastel?

La publicación recupera varios elementos que permiten reconocer de inmediato la escena: las dos hermanas, el pastel y una decoración similar a la de aquella fiesta infantil. También incorpora imágenes del video original para comparar ambos momentos.

El resultado juega con un recuerdo que muchos usuarios identifican incluso sin conocer los nombres de las protagonistas. Basta verlas juntas frente a una vela para recordar lo que ocurrió en 2020, cuando Maria Eduarda todavía tenía tres años.

Sin embargo, la familia aclaró que esta vez recrearon el escenario. El mensaje que acompaña la publicación señala que han crecido y aprendido durante estos seis años; la celebración pudo continuar sin repetir el conflicto de la primera grabación.

En el video se logra ver que vela se encendió y apagó sin aquella disputa, y Maria Eduarda recibió el primer pedazo de pastel. La referencia al video original quedó como parte del festejo de sus nueve años.

Así lucen las niñas del video viral después de seis años @asmariasdepb

¿Por qué se hicieron virales Maria Eduarda y Maria Antônia?

La historia comenzó durante el tercer cumpleaños de Maria Eduarda, en octubre de 2020. La niña estaba frente a su pastel, esperando el momento de soplar, cuando Maria Antônia se adelantó y apagó la vela.

La reacción quedó grabada: la cumpleañera tomó a su hermana mayor del cabello, mientras la expresión de Antônia se convirtió en uno de los detalles más recordados del clip. Aquellos segundos salieron del ámbito familiar y comenzaron a circular en publicaciones, memes y stickers.

El video terminó siendo identificado como el de “las niñas del pastel”. Las imágenes se utilizaron para representar discusiones entre hermanos y situaciones en las que alguien le roba el protagonismo a otra persona, sin que hiciera falta explicar demasiado el contexto.

¿Cuántos años tienen ahora las hermanas?

Maria Eduarda tiene nueve años y Maria Antônia, 12, de acuerdo con los reportes sobre la nueva publicación. Cuando se difundió el video original tenían tres y seis, respectivamente, una diferencia que ahora se aprecia al comparar las dos celebraciones.

La familia ha compartido otros cumpleaños durante estos años. En 2025, por ejemplo, las hermanas aparecieron juntas durante el festejo de los ocho años de Eduarda, nuevamente frente a un pastel y ante la atención de quienes las recuerdan por aquella primera grabación.

En esta ocasión, el regreso al escenario de 2020 permitió actualizar una imagen que se quedó congelada en los memes. Las protagonistas han crecido y, por lo que muestra la nueva celebración, apagar la vela ya no terminó en una disputa entre hermanas.