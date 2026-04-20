Pirámides de Teotihuacán, ¿qué tipo de revisiones hacen y cuáles objetos están prohibidos?

Las Pirámides de Teotihuacán son uno de los destinos más importantes de México y se encuentran al noreste de Ciudad de México (CDMX), en el Estado de México (Edomex), entre los municipios de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

Desde la CDMX están relativamente cerca, por lo que muchas personas las visitan en un solo día. Dependiendo del tráfico, el trayecto suele tomar entre una hora y cuarto y dos horas. Es una excelente opción para escapada de fin de semana o visita turística rápida.

Pirámides de Teotihuacán: horarios y costos

Pirámides de Teotihuacán. Cuartoscuro / Daniel Augusto

La zona arqueológica normalmente abre todos los días de la semana de 8:00 a 17:00 horas, aunque el último acceso suele permitirse un poco antes del cierre. Lo más recomendable es llegar temprano, idealmente al abrir, porque después del mediodía aumenta la afluencia de visitantes y el calor puede sentirse fuerte, especialmente en temporada seca o primavera. Ir temprano también ayuda a tomar mejores fotos y recorrer con más calma.

El costo de entrada puede cambiar con el tiempo, pero generalmente hay tarifa para visitantes nacionales y otra más alta para extranjeros:

Visitantes nacionales: 105 pesos

Visitantes extranjeros: 210 pesos

Domingos: entrada gratuita para mexicanos con identificación oficial (sujeto a reglas vigentes)

Para llegar desde Ciudad de México hay varias opciones. En automóvil, la ruta más común es tomar la autopista México–Pachuca y seguir las señales hacia Pirámides. En autobús, salen corridas frecuentes desde la Terminal del Norte hacia Teotihuacán, siendo una de las formas más prácticas y económicas. También se puede ir en aplicaciones como Uber o DiDi, aunque para el regreso puede tardar más encontrar viaje en horas concurridas.

Revisiones y objetos prohibidos

Pirámides de Teotihuacán. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Uno de los temas más importantes es la revisión antes de ingresar. Existen controles de acceso y personal de seguridad revisa mochilas, bolsas y objetos que llevas contigo. No es una revisión tan exhaustiva como en aeropuerto, pero sí hacen inspección visual y pueden pedir abrir mochilas o mostrar contenido. En fines de semana largos, vacaciones, equinoccios o fechas muy concurridas, estas revisiones suelen ser más estrictas y tardadas.

Las autoridades ponen especial atención en objetos que puedan dañar el sitio, alterar el orden o representar riesgo para otros visitantes. También cuidan mucho la conservación del patrimonio arqueológico, por lo que ciertas cosas están limitadas o prohibidas.

Cosas comúnmente prohibidas o restringidas

Bebidas alcohólicas

Armas u objetos punzocortantes

Navajas, cuchillos, tijeras grandes o herramientas

Drones sin permiso especial

Bocinas o aparatos de sonido con volumen alto

Hieleras y comida abundante tipo picnic

Envases de vidrio

Equipo profesional de filmación sin autorización

Trípodes grandes o estructuras voluminosas

Mascotas (salvo casos permitidos por normativa vigente)

Sustancias ilegales

Objetos que puedan rayar, golpear o dañar monumentos

Lo mejor para llevar

Mochila pequeña

Agua

Gorra o sombrero

Bloqueador solar

Lentes de sol

Celular con batería

Power bank pequeño

Efectivo

Identificación oficial

Calzado cómodo

La caminata dentro del sitio puede ser larga. Aunque parezca sencillo en fotos, la zona es extensa y recorrerla bien toma varias horas. Si quieres ver lo principal con calma, calcula entre tres y cuatro horas. Si además piensas entrar al museo o detenerte mucho en cada zona, considera hasta cinco horas.

Actualmente el ascenso a ciertas pirámides ha tenido restricciones por conservación. Durante años se permitió subir ampliamente, pero después se limitaron accesos para proteger las estructuras. Por eso conviene asumir que quizá no podrás subir o que solo habrá acceso parcial en algunas áreas, según reglas vigentes el día de la visita.

Dentro del complejo destacan la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Calzada de los Muertos, el Templo de Quetzalcóatl y áreas museográficas. Es un sitio enorme, por lo que usar calzado cómodo es indispensable.

Balacera en Teotihuacán el 20 de abril

La mañana del 20 de abril del 2026, se registró una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado disparó varias veces desde la Pirámide de la Luna y después se privó de la vida.

Como saldo preliminar, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres más resultaron heridas.

En el lugar se registró fuerte movilización de las fuerzas de seguridad, con elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

En el sitio, se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

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