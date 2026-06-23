¿Una nueva Jolette? Los memes más virales del pleito entre Deseos Fab y Lolita en "Sólo Las Más 2"

El segundo capítulo de Sólo Las Más 2 se transmitió en vivo por YouTube y, si algo quedó claro, es que la franquicia sabe perfectamente cómo mantenernos pegados a la pantalla (y al chisme). Con más de 114,000 personas conectadas simultáneamente, el episodio fue un verdadero agasajo de entretenimiento, drama y, por supuesto, una mina de oro para los creadores de memes.

¿Revivió la televisión mexicana? Deseos Fab es la nueva Jolette

El momento cumbre de la noche ocurrió en el panel de jueces. La icónica Lolita Cortés sacó a relucir su implacable nivel de exigencia, pero no contaba con que Deos Fab no se iba a quedar callada. Las respuestas de la feminosa y la tensión en las miradas de la Jueza de Hierro activaron de inmediato la memoria colectiva del internet.

¡Es la nueva Jolette de Lolita!, se leía en redes sociales.

Los memes no tardaron en inundar las plataformas comparando el momento con la mítica rivalidad de La Academia de 2005. El ingenio de los fanáticos dejó claro que este "agarrón" ya es historia pura del drag mexicano.

De la duda al aplauso: Aldo Rendón da la grata sorpresa

Cuando se anunció la participación de Aldo Rendón en esta temporada, muchos fanáticos en redes sociales manifestaron sus dudas y "no le tenían fe" a lo que el estilista pudiera aportar al panel. Sin embargo, en este capítulo las cosas dieron un giro de 180 grados.

Aldo se llevó los aplausos de la audiencia gracias a sus comentarios ácidos pero sumamente acertados, demostrando un gran ojo para la moda y el pulido de las reinas. El público tuvo que devorarse sus palabras y los memes pasaron de la crítica a la total rendición ante el juez.

¿"El baile del perrito"? El internet exige mejores rolas

No todo fue miel sobre hojuelas. Uno de los puntos que desató la furia y la risa de los televidentes fue la elección musical para el momento del duelo de doblaje. En lugar de un clásico pop o un himno gay de alta energía, la producción sorprendió (para mal) al poner "El baile del perrito".

Las quejas corrieron como pólvora. Los fans inundaron las redes con memes de decepción, exigiendo encarecidamente a la producción que "cambie las canciones" para los próximos retos, argumentando que las feminosas de este calibre merecen pistas musicales que les permitan dar un show verdaderamente icónico y no una coreografía de festival escolar.

Matemáticas divinas: Nadie entiende las calificaciones

Para rematar la noche de confusión, el sistema de votación y la entrega de estrellas volvió a dejar a todo el mundo con el ojo cuadrado. Entre estrellas que van, estrellas que vienen y sumas que parecen sacadas de una ecuación de la NASA, los usuarios confesaron estar completamente perdidos.

Los memes con la famosa imagen de la mujer haciendo cálculos matemáticos complejos se volvieron el escudo de los fans para admitir que, aunque no entienden bajo qué lógica están calificando a sus favoritas, seguirán firmes viendo el próximo episodio para descubrir quién se convertirá en la más de la temporada.