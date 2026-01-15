“¿Gano la mitad o el doble?”: emprendedoras de Tijuana debaten sobre ganancias de sus esquites

Una reciente entrevista realizada por el creador de contenido Gusgri desató una fuerte conversación en redes sociales, luego de que tres jóvenes emprendedoras de Elotes Kyss compartieran su percepción sobre las ganancias de su negocio de esquites en Tijuana. Las hermanas, conocidas por su carisma y éxito digital, explicaron cómo calculan sus costos y utilidades, generando opiniones divididas entre usuarios.

El debate sobre las ganancias

Durante la charla, las vendedoras explicaron que uno de sus productos más vendidos es el vaso de esquites, especialmente por su “caldito especial”, el cual consideran su sello distintivo. Al ser cuestionadas sobre el precio, señalaron que cada vaso se vende en 60 pesos, mientras que su costo de producción ronda entre 30 y 35 pesos.

Ante estas cifras, Gusgri afirmó que el margen de ganancia era del 100 por ciento, argumentando que vender algo al doble de su costo representa duplicar la inversión inicial. Su explicación fue directa: si se invierten 30 pesos y se recuperan 60, la ganancia equivale al total de lo invertido.

Sin embargo, las hermanas no coincidieron con esa interpretación. Para ellas, el cálculo es distinto, pues consideran que al vender en 60 pesos solo se obtiene “la mitad” como ganancia real. Desde su perspectiva, una parte importante del ingreso vuelve a destinarse a insumos, mantenimiento y operación diaria del negocio.

Esta diferencia de criterios provocó que muchos usuarios señalaran una posible confusión financiera, mientras otros defendieron la forma práctica en la que las emprendedoras entienden sus números. El momento se volvió viral y abrió un debate sobre educación financiera, márgenes de utilidad y la manera en que pequeños negocios perciben sus ingresos.

Más allá de quién tenga la razón, el caso de Elotes Kyss demuestra cómo un tema cotidiano puede generar polémica, recordando la importancia de comprender conceptos básicos de ganancias, inversión y rentabilidad en cualquier emprendimiento, especialmente en negocios populares que crecen rápido gracias a redes sociales y la exposición mediática constante del entorno.