Diputados de Francia aprueban prohibir redes sociales a menores de 15 años

Por Lucie Aubourg

Los diputados franceses dieron este lunes su visto bueno a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca proteger la salud mental de los adolescentes y combatir el ciberacoso.

La iniciativa todavía requiere la aprobación del Senado (cámara alta) para entrar en vigor y se produce después de que Australia vetara en diciembre el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en lo que se considera una primicia mundial.

Protección de menores como prioridad política

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en el entorno digital y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los ejes de su segundo mandato, que concluye a mediados de 2027.

La diputada Laure Miller, del bloque oficialista Renacimiento, interviene durante el debate parlamentario sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años en la Asamblea Nacional de Francia, en París, el 26 de enero de 2026. AFP / Ludovic Marin

Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas por las plataformas estadunidenses ni por los algoritmos chinos”, afirmó Macron en un video publicado el sábado.

Esta postura se materializó en una propuesta de ley del partido Renacimiento, que la Asamblea Nacional (cámara baja) comenzó a debatir el lunes por la tarde y cuyo examen se prolongó hasta la noche.

Los diputados ya aprobaron el veto a las redes sociales para menores de 15 años y continuaban el debate sobre el resto de los artículos de la iniciativa, antes de pronunciarse sobre el texto en su conjunto.

REUTERS

“Francia puede ser pionera en Europa”

Francia puede ser pionera en Europa”, celebró el jefe del bloque oficialista, Gabriel Attal, quien consideró que el país ganaría independencia frente a “algunas potencias” que “quieren colonizar las mentes”.

El también ex primer ministro confió en que el Senado apruebe el texto en febrero, para que la ley entre en vigor el 1º de septiembre, coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones de verano.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y jóvenes crece a nivel global. Países como España y Dinamarca también analizan posibles prohibiciones.

En ese contexto, este martes inicia en California un juicio sin precedentes en el que un jurado popular deberá determinar si TikTok, Instagram y YouTube diseñaron deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción entre los jóvenes.

Riesgos para la salud mental y debate político

Redes sociales como TikTok o Snapchat, omnipresentes en la vida adolescente, pueden dañar la salud mental, advirtió la agencia francesa de seguridad sanitaria Anses.

Australia ha comenzado a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. (Reuters)

Entre los riesgos identificados destacan:

Ciberacoso

Comparación permanente con otros usuarios

Exposición a contenidos violentos

Sistemas de captación de la atención que afectan el sueño

El gobierno, que respalda la iniciativa parlamentaria, busca acelerar su aplicación: la prohibición entraría en vigor en septiembre para nuevas cuentas, mientras que las ya existentes se desactivarían antes del 1º de enero de 2027.

Las fuerzas de centro, derecha y ultraderecha apoyaron la medida. La izquierda, en cambio, se dividió. Su ala radical, representada por La Francia Insumisa (LFI), denunció un “paternalismo digital” y calificó la propuesta como una solución “simplista”.

Celulares en los liceos: la siguiente batalla

Los diputados deben debatir ahora otra medida clave: prohibir el uso de celulares en los liceos, donde estudian jóvenes de entre 15 y 18 años. Esta restricción ya se aplica en primarias y en el primer ciclo de secundaria.

Algunos centros ya la ponen a prueba, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París, donde sus 600 alumnos deben dejar los celulares en maletines durante las clases.

El gobierno australiano prohibirá las redes sociales a menores de 16 años. (Reuters)

Al inicio de cada sesión, el profesor pasa un maletín negro en el que cada alumno deposita su celular. Esto “apaciguó el clima escolar”, ya que “muchas altercaciones” se originaban por su uso, explicó la docente Christine Antunes.

Al principio fue complicado, porque soy adicta al celular”, admitió Lina, de 18 años. “Pero me ayudó a concentrarme” y “mis calificaciones mejoraron”, reconoció la alumna, quien dijo pasar hasta 12 horas al día frente a la pantalla.

Datos oficiales y respaldo científico

La iniciativa francesa se apoya en datos oficiales y estudios recientes de salud pública.

En abril de 2024, el informe de la Commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, encargado por el propio gobierno, recomendó limitar estrictamente el acceso a redes sociales antes de los 15 años, al identificar una asociación significativa entre el uso intensivo de plataformas digitales y el aumento de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

Según cifras del Ministerio de Salud de Francia, entre 2017 y 2023 las hospitalizaciones por intentos de suicidio en adolescentes de 10 a 14 años aumentaron cerca de 30%.

En paralelo, Anses señaló que los adolescentes franceses pasan en promedio más de 4 horas diarias en redes sociales, cifra que supera las 6 horas los fines de semana.

El precedente australiano citado en el debate se basa en la Online Safety Amendment Act 2024, que obliga a las plataformas a implementar sistemas robustos de verificación de edad, bajo riesgo de multas millonarias.

A escala europea, la Comisión Europea analiza medidas similares dentro del marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que ya exige a las plataformas reforzar la protección de menores y evaluar riesgos sistémicos vinculados a la salud mental y la adicción digital.

«pev»