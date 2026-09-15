Sheinbaum alista el Grito: así será la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este martes 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, en una jornada marcada por las celebraciones patrias y la suspensión de la conferencia matutina.

Bajo esta premisa, la mandataria confirmó que este martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá “Mañanera del Pueblo”, por lo que sus actividades públicas estarán concentradas en los festejos por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

¿A qué hora y dónde será el Grito?

La ceremonia se realizará en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, y será encabezada por la primera presidenta del país desde el balcón central de Palacio Nacional.

El Grito de Independencia está programado para las 23:00 horas, momento en el que la jefa de Estado realizará la tradicional arenga, hará sonar la campana de Palacio Nacional y ondeará la bandera de México ante los miles de asistentes reunidos en la principal plaza pública del país. Posteriormente se entonará el Himno Nacional y se llevará a cabo el espectáculo de fuegos artificiales.

La jornada en el Zócalo comenzará desde las 19:00 horas, con actividades culturales, música y espectáculos previos a la ceremonia oficial.

La jornada en el Zócalo comenzará desde las 19:00 horas, con actividades culturales, música y espectáculos previos a la ceremonia oficial. Presidencia

Uno de los principales atractivos de la noche será la presentación de Intocable, agrupación que tendrá a su cargo el cierre musical de la celebración en el Zócalo.

El programa contempla también la participación de agrupaciones de las Fuerzas Armadas, entre ellas el Mariachi de la Guardia Nacional y el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de un homenaje a José Alfredo Jiménez con la participación de su nieto, José Alfredo Jiménez Medel.

También estarán Legado de Grandeza y los tres ganadores del concurso “México Canta”, antes de la presentación estelar de Intocable.

La conferencia se retomará después de las celebraciones patrias, de acuerdo con el calendario habitual de actividades de la Presidencia. Cuartoscuro

Jornada sin mañanera

La suspensión de la “Mañanera del Pueblo” no será una decisión de último momento. Desde el pasado 26 de agosto, la doctora Sheinbaum informó que el 15 y 16 de septiembre no se realizaría la conferencia matutina, al tratarse de fechas destinadas a las actividades conmemorativas de la Independencia.

La conferencia se retomará después de las celebraciones patrias, de acuerdo con el calendario habitual de actividades de la Presidencia.