Conductor del Metrobús baja por el techo y desata polémica en redes

Un video viral ha captado la atención de miles en redes sociales al mostrar a un conductor de Metrobús en la Ciudad de México descendiendo nada menos que desde el techo de la unidad, en una escena que muchos compararon con una película de acción.

En las imágenes, difundidas principalmente en TikTok, se observa al trabajador bajando con aparente tranquilidad desde la parte superior del vehículo, ante la sorpresa de quienes se encontraban en el lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado en qué línea ocurrió el incidente, aunque eso no impidió que el clip se volviera viral en cuestión de horas.

La reacción de los usuarios

El video fue compartido por la cuenta @kareen30, acompañado del texto: “Cada quien entra como quiere”, frase que rápidamente se volvió viral y dio pie a comentarios humorísticos. Mientras muchos tomaron la escena con diversión, otros expresaron preocupación por la seguridad, tanto del conductor como de los pasajeros.

El material acumuló miles de reproducciones y comentarios que van desde la incredulidad hasta la crítica. Algunos internautas señalaron que, aunque el momento resulta impactante, este tipo de conductas no deberían normalizarse, ya que representan un riesgo innecesario dentro de un sistema que moviliza a miles de personas diariamente.

¿Por qué pueden multar a un conductor?

De acuerdo con los protocolos de operación del Metrobús, los conductores deben seguir normas estrictas de seguridad y acceso a las unidades. Realizar maniobras fuera de lo establecido, como subir o bajar por zonas no autorizadas, puede considerarse una falta administrativa, ya que pone en riesgo la integridad del operador y de los usuarios.

Además, este tipo de acciones pueden interpretarse como conducta imprudente, lo que abre la posibilidad a sanciones internas, amonestaciones o incluso multas, dependiendo de la gravedad del caso y de si se violaron lineamientos de seguridad laboral.

Seguridad y protocolos en el transporte público

Hasta ahora, las autoridades del Metrobús no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce si se trató de una situación extraordinaria, una falla operativa o simplemente una acción imprudente captada en video.

El incidente ha reavivado el debate sobre la importancia de reforzar la supervisión y los protocolos de seguridaddentro del transporte público en la Ciudad de México, recordando que los momentos virales, aunque llamativos, también pueden implicar riesgos reales.

Mientras tanto, el clip continúa circulando en distintas plataformas, convirtiéndose en un ejemplo más de cómo lo insólito y humorístico puede abrir la conversación sobre los límites de la seguridad y el comportamiento cotidiano en la capital.