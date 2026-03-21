Las redes sociales estallaron de emoción luego de que la cuenta oficial de Netflix Colombia compartiera un video que ya es considerado uno de los momentos más conmovedores del fandom. La escena lo dice todo con una abuelita colombiana y una abuelita coreana abrazándose, unidas por su cariño hacia BTS.

La protagonista es Nahzlly, una abuelita ARMY que en Instagram suma más de 18 mil seguidores y que nunca ha ocultado su amor por la banda surcoreana. Gracias a un sorteo, logró lo impensable: viajar hasta Seúl para vivir el regreso del grupo y conocer uno de los lugares más importantes en la historia de Bangtan.

El video, acompañado de la frase "Todo lo que necesitas ver para ser feliz", rápidamente se volvió viral, no solo por la ternura del encuentro, sino por lo que representa: la universalidad de la música y su poder para conectar vidas.

El restaurante donde nació la historia de BTS

El viaje de Nahzlly tuvo una parada obligatoria en Yoojung Sikdang, un lugar que para el fandom es prácticamente un santuario. Este restaurante pertenece a Kang Sun-ja, una mujer clave en los años más difíciles del grupo.

Antes de los estadios llenos, premios internacionales y el reconocimiento global, los integrantes de BTS eran solo aprendices que pasaban horas ensayando en un sótano cercano. Fue ahí donde Kang Sun-ja se convirtió en una figura maternal para ellos.

Sin recursos suficientes, los jóvenes artistas encontraban en su restaurante algo más que comida: apoyo. La dueña solía servirles porciones extra sin cobrarles más, asegurándose de que tuvieran la energía necesaria para continuar entrenando. Su frase lo resume todo: "Comían como si no hubieran visto comida en días".

Kang Sun-ja

Hoy, ese mismo lugar conserva intacta su esencia. Las paredes están cubiertas de recuerdos, fotos, cartas y mensajes de fans. Incluso se mantiene la mesa donde solían sentarse los integrantes, ahora convertida en una especie de reliquia para quienes visitan el sitio.

Un abrazo que simboliza toda una historia

El momento más emotivo del video llega cuando Nahzlly conoce a Kang Sun-ja. El abrazo entre ambas no solo es tierno, sino profundamente simbólico, ya que representa el puente entre el pasado y el presente de BTS.

Por un lado, la mujer que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía; por otro, una fan que los ama desde el otro lado del mundo. Dos generaciones, dos culturas y un mismo sentimiento.

Fans que han visitado el restaurante aseguran que Kang Sun-ja suele compartir anécdotas inéditas, además de regalar pequeños detalles a quienes llegan con emoción genuina. Incluso ha demostrado un cariño especial hacia fans latinas, a quienes sorprende con obsequios y gestos llenos de significado.

BTS: un regreso histórico que unió al mundo

El viaje de la abuelita colombiana coincidió con un momento clave: el esperado regreso de BTS a los escenarios con "BTS: The Comeback Live".

Desde la emblemática Plaza Gwanghwamun, el grupo ofreció un concierto gratuito que reunió a miles de fans en vivo y a millones más a través de Netflix, que transmitió el evento en casi 190 países.

K-pop boy group BTS perform during their concert at Gwanghwamun Square in Seoul on March 21, 2026. South Korean megastars BTS reunite on March 21, for their first show in nearly four years, with an expected 260,000 fans taking over central Seoul for a K-pop extravaganza livestreamed to millions more worldwide. (Photo by Kim Hong-Ji / POOL / AFP) AFP

Tras casi cuatro años sin presentaciones grupales, el regreso marcó un momento histórico para el ARMY. La energía, la emoción y la conexión con sus fans confirmaron que, pese al tiempo, el vínculo sigue más fuerte que nunca.

Más que música: una historia de fe, esfuerzo y amor

Lo que hace especial esta historia no es solo el viaje o el encuentro, sino todo lo que hay detrás. Kang Sun-ja representa a esas personas que creen en los sueños antes de que se hagan realidad. Nahzlly, por su parte, encarna a un fandom que trasciende edades, idiomas y fronteras.

El video viral no solo celebra a BTS, sino también a las personas que forman parte de su historia: quienes los apoyaron desde el inicio y quienes los acompañan ahora en la cima.

K-pop boy group BTS perform during their concert at Gwanghwamun Square in Seoul on March 21, 2026. South Korean megastars BTS reunited on March 21 for their first show in nearly four years, blowing away enormous crowds in Seoul for a K-pop extravaganza livestreamed to millions more worldwide. (Photo by Kim Hong-Ji / POOL / AFP) AFP

En tiempos donde lo viral suele ser efímero, este momento se queda. Porque más allá de la música, lo que conecta a millones es algo mucho más simple y poderoso: la emoción de creer, de compartir y de soñar juntos.

AAAT*