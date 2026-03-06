Tacos de charales, la receta perfecta para Cuaresma

Los charales son uno de los pescados más económicos y versátiles en la cocina mexicana; se pueden preparar tacos de charales, en guisados, salsas y mucho más. Afortunadamente, se pueden conservar de diversas formas y se tienen al alcance en múltiples lugares.

Pueden encontrarse en mercados, supermercados y en pescaderías locales; ideales para integrar en la dieta diaria.

Receta de tacos de charales

Ingredientes para 4 personas:

300 gramos de charales secos

12 tortillas de maíz

¼ taza de aceite

2 dientes de ajo picados

½ taza de cebolla picada

1 taza de col o lechuga picada

2 limones

1 aguacate en rebanadas

1 taza de salsa roja

1 cucharadita de sal

Procedimiento:

Antes de cocinarlos, es recomendable revisar que estén limpios y sin residuos. En algunos casos, los charales secos pueden tener exceso de sal, por lo que se pueden enjuagar rápidamente con agua y después escurrirlos bien. Colócalos sobre papel absorbente para retirar la humedad. Pon una sartén a fuego medio y agrega el aceite. Añade el ajo picado, la cebolla y cocina durante unos segundos hasta que suelte aroma. Agrega los charales al aceite caliente y fríelos durante 2 o 3 minutos, moviéndolos constantemente para que se cocinen de manera uniforme. Añade la salsa, la sal y cocina 2 minutos. Calienta las tortillas en un comal o sartén. Coloca una porción de charales sobre cada tortilla. Añade col o lechuga picada, rebanadas de aguacate y puedes acompañar con unas gotas de limón.

Los tacos deben servirse inmediatamente para que los charales mantengan su textura crujiente.

Tacos de charales Canva

¿Qué son los charales?

Los charales son peces pequeños de agua dulce que pertenecen al género científico Chirostoma, el cual incluye varias especies que viven principalmente en lagos del altiplano mexicano. Estas especies habitan en diferentes cuerpos de agua del centro del país y forman parte de los ecosistemas acuáticos de la región.

Generalmente, miden entre 6 y 12 centímetros, tienen un cuerpo alargado y delgado, además de una franja plateada que recorre los costados. Debido a su tamaño pequeño, suelen capturarse en grandes cantidades y se utilizan en distintos platillos tradicionales.

El consumo de charales en México tiene raíces antiguas. Desde tiempos prehispánicos, estos peces han formado parte de la alimentación de comunidades que viven cerca de lagos y lagunas. Con el paso del tiempo, su uso se mantuvo dentro de la cocina regional y hoy continúan presentes en muchos mercados y cocinas familiares.

Una de las zonas donde son más conocidos es el Lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. En esta región, los charales se preparan de distintas formas, aunque una de las más populares es fritos y acompañados con limón y salsa.

También son muy comunes en el Lago de Chapala, donde se han consumido durante generaciones como parte de la gastronomía local. Durante la temporada de Cuaresma, muchas personas en México cambian su alimentación y prefieren consumir pescado o mariscos en lugar de carne roja.

Por esta razón, los charales suelen ser una alternativa muy buscada en este periodo, ya que son económicos y fáciles de preparar.

Uno de los platillos más sencillos que se pueden elaborar con este ingrediente son los tacos de charales. Esta preparación consiste en freír los peces hasta que queden crujientes y colocarlos en tortillas de maíz con diferentes acompañamientos.

Además de ser fáciles de hacer, estos tacos se consideran un antojito tradicional que todavía se puede encontrar en mercados, cocinas familiares y puestos de comida en diferentes regiones del país.

Beneficios de los charales

Además de su sabor característico, los charales también aportan nutrientes importantes para la alimentación. Diversas fuentes señalan que estos peces contienen proteínas, un nutriente necesario para el crecimiento y la reparación de tejidos del cuerpo.

Las proteínas también ayudan al organismo a mantener distintas funciones, como la formación de músculos y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Otro aspecto relevante es su contenido de minerales como calcio, fósforo y hierro, los cuales participan en diferentes procesos del organismo, incluyendo la salud de huesos y dientes.

Una característica particular de los charales es que normalmente se consumen completos. Debido a su tamaño pequeño, las espinas se vuelven suaves después de cocinarse, lo que permite aprovechar los minerales que contienen.

Contienen algunas vitaminas como A, B y C, además de ácidos grasos omega-3, que están presentes en muchos pescados. Estos nutrientes forman parte de una alimentación variada y ayudan a complementar otros alimentos que se consumen diariamente.

Otra ventaja es que los charales suelen tener un contenido bajo de grasas y carbohidratos, lo que los convierte en un alimento ligero. Por estas razones, en diferentes comunidades se consideran una opción nutritiva dentro de la cocina tradicional.

Además, su precio accesible ha permitido que continúen siendo un alimento popular en muchas regiones del país.

Tacos de charales Canva

Tips para cocinar charales

Aunque la preparación es sencilla, existen algunos consejos que pueden ayudar a mejorar el resultado final.

Freír pequeñas cantidades: Si se agregan demasiados charales al mismo tiempo, el aceite puede perder temperatura y los peces no quedarán tan crujientes.

Si se agregan demasiados charales al mismo tiempo, el aceite puede perder temperatura y los peces no quedarán tan crujientes. Usar aceite caliente: Cuando el aceite está bien caliente, los charales se doran más rápido y absorben menos grasa.

Cuando el aceite está bien caliente, los charales se doran más rápido y absorben menos grasa. Cuidar el tiempo de cocción: Los charales son peces muy pequeños y se cocinan rápidamente. Si se dejan demasiado tiempo en el aceite, pueden quedar duros o quemarse.

Los charales son peces muy pequeños y se cocinan rápidamente. Si se dejan demasiado tiempo en el aceite, pueden quedar duros o quemarse. Secarlos antes de freír: Si los charales están húmedos, el aceite puede salpicar y la fritura no quedará uniforme.

Si los charales están húmedos, el aceite puede salpicar y la fritura no quedará uniforme. Acompañar con ingredientes frescos: En muchas regiones donde se consumen charales fritos, se acostumbra acompañarlos con verduras frescas como lechuga, cebolla o jitomate. Esto ayuda a equilibrar el sabor fuerte del pescado y aporta frescura al platillo.

En muchas regiones donde se consumen charales fritos, se acostumbra acompañarlos con verduras frescas como lechuga, cebolla o jitomate. Esto ayuda a equilibrar el sabor fuerte del pescado y aporta frescura al platillo. Servir con salsas: Las salsas picantes, tanto rojas como verdes, suelen combinar muy bien con el sabor de los charales.

Las salsas picantes, tanto rojas como verdes, suelen combinar muy bien con el sabor de los charales. Comerlos recién preparados: Para que mantengan su textura crujiente, lo mejor es servir los tacos justo después de prepararlos.

Tacos de charales Canva

Los tacos de charales son un ejemplo de la riqueza de la cocina tradicional mexicana. Además de su valor cultural, los charales también aportan proteínas, minerales y vitaminas que pueden complementar la alimentación diaria.

Gracias a su sabor y facilidad de preparación, los tacos de charales continúan siendo una opción popular durante la temporada de Cuaresma y en la gastronomía cotidiana de muchas regiones de México.