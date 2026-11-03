Receta tradicional de eggnog casero: el auténtico ponche de huevo navideño

Sigue el paso a paso para preparar la receta tradicional de eggnog casero. ¿Te suena? Se trata del auténtico ponche de huevo navideño que inunda las películas por sus tintes festivos.

El ponche mexicano es parte del recetario de fin de año; sin embargo, es un tanto diferente al eggnog, con su mezcla de lácteos, yemas, azúcar y toques amaderados de licor que transporta de inmediato a reuniones familiares frente al fuego (al menos en las cintas navideñas).

A pesar de su fama actual en América del Norte, esta bebida encierra siglos de historia con orígenes europeos medievales, elaborada con leche caliente cuajada con alcohol y endulzada con especias raras, un lujo reservado en sus inicios para las clases aristocráticas.

Conforme cruzó el Atlántico, el ponche de huevo adoptó la diversidad de los ingredientes del Nuevo Mundo y se convirtió en una receta emblemática de Navidad. Elabora un eggnog desde cero y convierte tu cocina en un taller de preparación para darle una nueva bebida favorita a tu familia.

Ponche de huevo navideño Canva

Receta tradicional de eggnog casero

Ingredientes:

6 yemas de huevo

¾ de taza de azúcar blanca refinada

2 tazas de leche entera pasteurizada

1 taza de crema para batir o nata líquida espesa (35% materia grasa)

½ nuez moscada, recién rallada (más extra para decorar)

1 pieza de canela en rama

2 clavo de olor

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Sal fina

120 a 180 mililitros de licor añejo (bourbon, ron oscuro especiado, brandy o coñac) (opcional)

Preparación:

En una cacerola mediana de fondo grueso, vierte la leche entera, la mitad de la crema para batir (125 ml), la rama de canela, los clavos de olor y la nuez moscada recién rallada. Lleva la mezcla a fuego medio-bajo, permitiendo que caliente lentamente hasta que comiencen a formarse pequeñas burbujas en los bordes. Apaga el fuego, tapa el recipiente y deja infusionar durante 10 a 15 minutos para que las especias liberen sus aceites esenciales. En un tazón amplio de cristal o acero inoxidable, coloca las 6 yemas de huevo junto con el azúcar refinada y la pizca de sal. Con un batidor de globo o batidora eléctrica a velocidad media, bate durante unos 3 a 4 minutos hasta obtener una mezcla pálida, cremosa, espesa y con un volumen visiblemente duplicado (punto de listón). Retira los clavos y la canela de la cacerola de lácteos; vierte un hilo fino y continuo de la leche caliente sobre las yemas batidas, batiendo vigorosamente sin interrupción con la otra mano. Regresa toda la mezcla combinada a la cacerola y llévala a fuego bajo. Cocina removiendo constantemente en forma de ocho con una espátula de silicón o cuchara de madera, asegurándote de raspar el fondo y los laterales. Mantén la cocción hasta que la crema espese ligeramente y nape la cuchara (alcance una temperatura interna de entre 71 °C y 74 °C). Retira inmediatamente de la fuente de calor para evitar que el huevo se corte. Pasa la mezcla caliente a través de un colador de malla fina sobre un tazón limpio para atrapar cualquier posible filamento sólido. Añade el extracto de vainilla y el licor seleccionado, mezclando con suavidad para homogeneizar. Cubre el recipiente con plástico de cocina en contacto directo con la superficie de la crema para evitar la formación de costra láctea. Refrigera durante un mínimo de 4 horas, idealmente toda la noche; justo antes de servir, bate la media taza restante de crema hasta que forme picos suaves. Incorpora con movimientos envolventes esta nata montada al ponche frío para dotarlo de una textura sedosa, aireada y opulenta. Sirve en vasos de cristal o tazas de ponche y finaliza espolvoreando nuez moscada fresca rallada en el eggnog.

Receta de ponche de huevo Canva

¿Cuáles son los destilados preferentes para el ponche de huevo?

Bourbon: Aporta una base dulce, redonda y profunda que abrazan de manera natural la riqueza láctea.

Aporta una base dulce, redonda y profunda que abrazan de manera natural la riqueza láctea. Ron añejo o especiado: Introduce matices melosos, caña de azúcar, melaza y un fondo frutal tropical que contrasta con la nuez moscada.

Introduce matices melosos, caña de azúcar, melaza y un fondo frutal tropical que contrasta con la nuez moscada. Brandy o Coñac: Confiere sobriedad, acidez vinícola sutil y una complejidad floral y frutal de uva envejecida que aligera el paladar.

Confiere sobriedad, acidez vinícola sutil y una complejidad floral y frutal de uva envejecida que aligera el paladar. Mezcla tridimensional: Combina partes iguales de bourbon, ron oscuro y coñac, alcanzando un equilibrio armónico.

Receta de eggnog Canva

El ponche de huevo se transformó en un estándar indiscutible de las fiestas decembrinas donde confluyen técnicas de repostería, emulsión clásica y coctelería de autor. ¡Sigue la receta!