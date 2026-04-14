Prepara esta receta de agua de jamaica, ¡la tradicional de las fonditas mexicanas! En México, esta bebida es más que eso; es una institución cultural que refresca las mesas desde las costas de Guerrero hasta el corazón de la Ciudad de México.

Esta infusión de cálices secos de la planta Hibiscus sabdariffa llegó a tierras novohispanas a través de la Nao de China, integrándose de forma tan profunda en la gastronomía local que hoy es imposible imaginar una "comida corrida" o una cena de antojitos sin una jarra de este líquido color rubí.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, la jamaica se cultiva en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla.

La popularidad del agua hecha con este ingrediente radica en ese equilibrio perfecto entre la acidez vibrante, el dulzor del azúcar de caña y esa sensación astringente que limpia el paladar tras probar platillos condimentados.

En las fondas tradicionales, el secreto mejor guardado de las cocineras es el tiempo y la temperatura. No se trata simplemente de mojar las flores; es un ritual de extracción donde se busca obtener no solo el color, sino el cuerpo y el aroma frutal que caracteriza a una buena jamaica.

Al preparar el agua de jamaica de forma artesanal y tradicional como lo hacen en las fonditas, se conserva esa complejidad de sabor, pero con una identidad puramente mexicana. ¡Gózala!

Receta de agua de jamaica Canva

Receta de agua de jamaica tradicional

Ingredientes:

2 tazas de flores de jamaica seca (enteras y de color rojo intenso, no café)

2 litros de agua pura (divididos en 500 ml para la infusión y 1.5 litros para diluir)

¾ de taza de azúcar blanca o piloncillo rallado (ajustable al gusto)

Hielo al gusto

Opcional: Una vara de canela o una rodaja de jengibre

Preparación:

Antes de cualquier otra cosa, coloca las flores secas en un colador y enjuágalas rápidamente con agua fría. No las dejes remojando mucho tiempo en este paso para no perder pigmento. En una olla mediana, coloca los 500 ml de agua y lleva a ebullición. Una vez que suelte el hervor, añade las flores de jamaica limpias. Reduce el fuego y deja que hiervan suavemente durante unos 8 a 10 minutos. Notarás que el agua se torna de un color rojo oscuro, casi negro. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar la infusión por al menos 20 minutos. Mientras la infusión aún está tibia, añade el azúcar o el piloncillo; revuelve bien hasta que no sientas granos en el fondo. Cuela el concentrado directamente en una jarra grande. Añade el resto del agua fría (1.5 litros). Prueba el nivel de acidez; si la sientes muy fuerte, puedes añadir un poco más de agua, pero recuerda que el hielo la diluirá aún más. Refrigera hasta que esté bien fría el agua de jamaica.

Receta de agua de jamaica Canva

Tips extra para preparar agua de jamaica:

No hiervas las flores por más de 15 minutos porque puede extraer taninos amargos que arruinarán la delicadeza de la bebida.

Algunos puristas prefieren dejar las flores en agua fría dentro del refrigerador durante 12 a 24 horas.

No tires las flores después de colarlas: es común picarlas y saltearlas con cebolla, chile y un poco de salsa de soja para crear un "taco de jamaica" vegetariano que tiene una textura similar a la carne deshebrada.

Añadir una pizca de sal resalta los sabores frutales, mientras que una estrella de anís durante la ebullición le da un toque sofisticado y elegante.

En refrigeración, puede durar perfectamente de 3 a 5 días sin perder sus propiedades.

Es recomendable no añadir el hielo directamente a la jarra si no se va a consumir de inmediato, ya que el hielo al derretirse "aguará" el sabor.

Si te sobra mucho concentrado, puedes congelarlo en cubitos de hielo. Estos cubitos son ideales para enfriar tu próxima tanda de agua sin diluirla, o incluso para añadirlos a una copa de vino blanco o un cóctel con mezcal.

Receta de agua de jamaica Canva

¿Con qué maridar el agua de jamaica?

Tacos al pastor: el dulzor del achiote y la grasa del cerdo se equilibran magistralmente con la acidez de la jamaica.

Enchiladas de mole: el mole, al ser complejo y pesado, se siente más ligero cuando se alterna con sorbos de esta agua fresca.

Comida del mar: unos tacos de pescado o un ceviche resaltan sus notas cítricas al combinarse con la jamaica.

Postres: sorprendentemente, un vaso de jamaica bien fría acompaña muy bien un flan de vainilla o un arroz con leche, creando un contraste de sabores espectacular.

¿Te gusta el agua de jamaica? Prepara la receta tradicional de las fonditas mexicanas y conviértete en experto de una bebida que nunca pasará de moda.