¿Qué es la cocina de lluvia? Los mejores ingredientes de la temporada

En México, agosto es el mes conocido como hongosto, una prueba de que las lluvias, además de encharcamientos, traen consigo ingredientes únicos. Así nació la cocina de lluvia, una prueba más de que el temporal repercute directamente en la gastronomía.

Todos hemos escuchado sobre la importancia de consumir alimentos de temporada, pues no solo son más económicos, también tienen una repercusión positiva al medio ambiente, pues requieren menos transporte y almacenamiento, y benefician el comercio local.

La razón por la que cada cierto tiempo cambian los productos disponibles, es porque cada uno requiere de temperaturas, horas de sol y humedad específicas para crecer y madurar sin necesidad de forzar su cultivo con elementos artificiales.

Aunque cada temporada trae consigo elementos característicos, como el mango o las cerezas en la época de calor, y las mandarinas y jícamas en el frío, la lluvia es todavía más especial.

El agua modifica las condiciones del suelo, lo que favorece determinados ciclos de plantas, hongos y otros organismos que han formado parte de la gastronomía tradicional. Curiosamente, este ciclo no solo está presente en México, sino en otros países.

Cada alimento requiere de temperaturas, horas de sol y humedad específicas para crecer y madurar Canva

Cocina de lluvia: así es como el temporal marca tendencia en la cocina

La cocina de lluvia es un término que nació para referirse al conjunto de preparaciones y prácticas gastronómicas que aprovechan ingredientes disponibles durante la temporada de lluvias; una forma de describir la relación entre el temporal y lo alimentos que brinda la naturaleza.

En México, aunque puede variar según la región, estas aparecen principalmente en los meses cálidos, es decir, del 1 de marzo al 30 de septiembre, trayendo consigo hongos, quelites, flores e insectos comestibles.

¿Pero qué pasa en el resto del mundo? Esta tendencia rige también las cocinas de restaurantes con estrella Michelin, así lo demuestra Tuju, el restaurante brasileño reconocido con tres estrellas Michelin que define su menú según lluvias, cada vez más irregulares en Sao Paulo por el calentamiento global.

De acuerdo a información de AFP, sus dueños, el chef Ivan Ralston y su pareja e investigadora gastronómica Katherina Cordás, exploraron durante dos años ingredientes regionales para usarlos en sus momentos perfectos.

Es así como Tuju ofrece cuatro menús por año: humedad, lluvia, vendaval, sequía, los cuales no tienen fechas exactas, sino que se guían por el pluviómetro de cada temporada. Así se confirma que la cocina es un elemento vivo y va de la mano con lo que ofrece la naturaleza.

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Ingredientes de la temporada de lluvias en México

Hongos silvestres

Son uno de los ejemplos más claros de la cocina de lluvia en México, pues la humedad favorece la presencia de numerosos hongos en los bosques mexicanos. Según expertos, existen aproximadamente 400 especies de hongos comestibles en el país.

Sin embargo, hay que tener cuidado al recolectar hongos silvestres, pues no todos son comestibles, algunos pueden resultar tóxicos, por lo que es mejor consultar a un experto antes de consumirlos.

¿Cómo comer los hongos silvestres? La mejor forma de aprovecharlos es en preparaciones sencillas que permitan disfrutar su sabor natural, como salteados con ajo y hierbas, en quesadillas, sopas o guisos.

Flor de calabaza

Este ingrediente forma parte de la alimentación mexicana desde tiempos prehispánicos. Es más común encontrarla durante la temporada de lluvias debido a la humedad que necesita.

¿Cómo comer la flor de calabaza? Su sabor delicado permite utilizarla en numerosas preparaciones: quesadillas, sopas, cremas, tamales, tortitas, pastas y guisos. Una preparación clásica es la sopa de guías que combina flor de calabaza, elote y quelites.

La flor de calabaza se puede comer de diferentes formas Canva

Elote y maíz tierno

El maíz está en el centro de la alimentación mexicana y su disponibilidad también está relacionada con los ciclos agrícolas. Mientras está tierno, el elote puede aprovecharse de muchas formas.

¿Cómo comer el elote? Hervido, asado, en esquites, sopas, guisos, tamales o como ingrediente de preparaciones tradicionales.

Quelites

Menos conocidos que los anteriores, son plantas tiernas comestibles presentes por siglos en la alimentación mexicana. Su importancia radica tanto en su diversidad como en la capacidad de las comunidades para aprovechar especies que crecen en distintos entornos.

¿Cómo se comen los quelites? Dependiendo de la región pueden consumirse solos, en sopas, guisos, quesadillas o acompañar otros productos de la milpa.

Las calabacitas se encuentran de forma más abundante en la temporada de lluvias Canva

Calabacita

Aunque es común encontrarla todo el año, su pico de producción ocurre durante la temporada de lluvias, pues es una planta que necesita agua frecuentemente para crecer y dar frutos tiernos.

¿Cómo comer la calabacita? Esta verdura puede comerse tanto cruda en ensaladas, como salteada, en sopas, caldos, guisos o quesadillas.

Frutas de verano

La cocina de lluvia no se limita a verduras o alimentos silvestres, también hay frutas que tienen mayor presencia durante los meses cálidos, que coinciden con las lluvias. Algunos ejemplos son la ciruela y el durazno, especialmente los criollos.

¿Alguna vez habías notado cómo el temporal influye en lo que comemos? La cocina de lluvia es un ejemplo claro de la diversidad de alimentos que podemos encontrar cada temporada y cómo sacarles el mayor provecho.