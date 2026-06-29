Feria del Amaranto 2026 en CDMX: fechas, horarios y conciertos GRATIS

¡Alegría para el corazón! Prepárate para la Feria del Amaranto 2026 en CDMX, te contamos las fechas, horarios y actividades de este evento gastronómico en la capital del país.

La Feria del Amaranto 2026 está lista para transformar una de las plazas más icónicas de la metrópoli en un epicentro de fiesta y tradición. Este evento es un homenaje directo a las manos que labran la tierra y mantienen vivas las tradiciones agrícolas que sostienen la soberanía alimentaria de la región.

Para los habitantes de la capital y los visitantes que están por estos rumbos gracias a la Copa del Mundo, esta festividad representa la oportunidad perfecta para conectar con las raíces culinarias de México.

Durante las jornadas, los asistentes no solo podrán consentir a su paladar con un sinfín de opciones comestibles, sino que también formarán parte de una agenda artística de primer nivel. ¡Prepara tu itinerario!

Eugenia León en Feria del Amaranto 2026 en CDMX Spotify

¿Cuándo y dónde será la feria del Amaranto 2026 en CDMX?

A partir del viernes 3 de julio, prepárate para la inauguración de la Feria del Amaranto 2026. En punto de las 11 horas y en el Monumento a la Revolución, podrás disfrutar de un gran mercado al aire libre con lo mejor de este alimento.

Las actividades se extenderán durante todo el fin de semana, concluyendo el domingo 5 de julio de 2026.

Este espacio, cargado de historia y dotado de una conectividad envidiable, permite que tanto locales como turistas puedan arribar de forma sencilla desde cualquier punto cardinal de la gran urbe.

Para que no te pierdas de nada, la venta de productos culinarios y los eventos artísticos se llevarán a cabo en el siguiente horario:

Viernes 3 de julio: De las 10:00 a las 18:00 horas.

Sábado 4 de julio: De las 10:00 a las 18:00 horas.

Domingo 5 de julio: De las 10:00 a las 15:00 horas.

¿Cuánto costará la entrada?

Una de las noticias más atractivas para el bolsillo de las familias capitalinas es que el acceso a la Feria del Amaranto 2026 es completamente gratuito. No se requiere ningún tipo de boleto previo ni registro digital para ingresar a la explanada y disfrutar de las exhibiciones, los talleres informativos o la cartelera cultural.

Sin embargo, para la compra de productos y artesanías, es necesario que lleves dinero en efectivo o tarjeta (por si aceptan transferencias).

Feria del Amaranto 2026 en CDMX Canva

¿Qué actividades habrá en la Feria del Amaranto 2026?

La Feria del Amaranto 2026 en CDMX arranca con la presentación del Grupo Tribu, especializados en música prehispánica, el viernes 3 de julio. A las 14:00 horas, se presentará el Mariachi Garibaldi y, para cerrar con broche de oro, a las 17:00 horas lo hará la obra de teatro Las Meninas, una puesta en escena dirigida por Luis Huitrón que combina el rigor histórico con un humor irreverente y sumamente divertido.

El sábado 4 de julio tendrá una presentación Los Reyes de Veracruz a las 11:30 horas, seguidos por la danza y folklore de Paraíso Mexicano a las 14:00 horas. Posteriormente, a las 15:00 horas, el Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deleitará al público.

Y a las 17:00 horas, la cantante mexicana Eugenia León subirá al escenario principal, con su inconfundible potencia vocal y una sensibilidad interpretativa que ha marcado época.

Para el último día, el domingo 5 de julio, el ambiente festivo continuará con las notas de Norma Anel Cervantes al mediodía, dando paso a las 14:00 horas al ritmo bailable de Sabor Latino.

Además de todo lo anterior, habrá foros, conversatorios y mucha vendimia de esta joya gastronómica; desde las tradicionales "alegrías", hasta galletas artesanales, obleas, panqués, palanquetas, churritos de amaranto para botanear, tamales, harinas, aguas y más.