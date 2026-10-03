Tere Jiménez rinde su Cuarto Informe de Gobierno

En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno presentado en la Isla San Marcos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó los resultados alcanzados durante su administración, con énfasis en el "Blindaje Aguascalientes", estrategia que permitió reducir la incidencia delictiva más de un 29 por ciento e incrementar la percepción de seguridad en más de un 31 por ciento. El fortalecimiento del sector incluyó la graduación de 1,213 policías de la Unpol, la entrega de 535 patrullas y un crecimiento del 185 por ciento en equipamiento policial. En materia económica, la entidad captó 86 nuevas inversiones extranjeras por más de 66,400 millones de pesos, impulsando un crecimiento de la inversión extranjera directa superior al 211 por ciento entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.

La gestión estatal reportó un avance sustancial en infraestructura social y salud, con 66 obras de infraestructura médica, el fortalecimiento de la red con 179 Casas de Salud y el aumento del 58 por ciento en los servicios gratuitos del Seguro Popular Aguascalientes. Asimismo, el sector agropecuario registró un crecimiento sostenido superior al 13 por ciento en la producción ganadera y del 10 por ciento en la agroindustria, respaldado por un incremento del 138 por ciento en la inversión para tecnificación de riego y la conclusión del Distrito de Riego 001. En movilidad, la administración creó la Agencia de Movilidad e incorporó 205 camiones urbanos con conectividad a internet.

Durante el encuentro, la mandataria reafirmó la postura institucional de su gobierno al declarar que “seguiremos trabajando sin descanso y lo haremos con responsabilidad; lo haremos con respeto a la división de poderes, a la autonomía de los municipios y en coordinación con el Gobierno federal, con diálogo y con firmeza. No nos vamos a arrodillar nunca ante las injusticias, ni el crimen, siempre vamos a defender nuestras convicciones”. Respecto a los indicadores de bienestar social, precisó que la entidad redujo la pobreza extrema en más del 66 por ciento y se posicionó como el segundo estado con mayor avance en el índice de progreso social.

Ante autoridades federales, gobernadores y representantes de diversos sectores, Tere Jiménez enfatizó el enfoque transformador del rubro educativo, señalando que “la herencia de la educación y el conocimiento” busca que la condición de origen no limite el desarrollo infantil. “Esta tierra necesita de todos, y estoy convencida de que trabajando juntos y unidos, los mejores tiempos de Aguascalientes están por venir. No vamos a improvisar ni a poner en riesgo su futuro. Vienen más oportunidades, más obras y más inversiones”, concluyó la gobernadora al refrendar su compromiso de mantener la coordinación institucional con los distintos órdenes de gobierno.