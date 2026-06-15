Partido Verde llama a fortalecer la tenencia responsable para combatir el abandono animal

Ante el incremento del abandono y maltrato animal en el país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo un llamado a fortalecer la cultura de la tenencia responsable de mascotas como una medida fundamental para garantizar el bienestar de los animales de compañía y reducir la sobrepoblación en las calles.

El instituto político señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca del 70 por ciento de los perros en México viven en situación de calle, mientras que diariamente más de mil 300 animales son abandonados, una problemática que afecta tanto a los animales como a la salud pública y al entorno urbano.

Ante este panorama, el Partido Verde destacó la necesidad de impulsar acciones permanentes de concientización sobre el cuidado responsable de las mascotas, así como promover campañas de esterilización y adopción consciente para disminuir los índices de abandono.

Asimismo, recordó que la reforma constitucional en materia de protección animal, publicada en diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, representó un avance histórico al reconocer la obligación del Estado de garantizar la protección, conservación y trato digno de los animales.

El partido consideró que este nuevo marco jurídico sienta las bases para fortalecer las políticas públicas enfocadas en prevenir el maltrato, combatir el abandono y fomentar una mayor conciencia social sobre las responsabilidades que implica tener un animal de compañía.

Finalmente, el Partido Verde sostuvo que avanzar hacia una cultura de respeto y cuidado animal no solo mejora la calidad de vida de los seres sintientes, sino que también contribuye a construir comunidades más empáticas, responsables y comprometidas con el bienestar colectivo y el cuidado del entorno.