Tendrá Jardines de San Juan su primera secundaria; Gaby Osorio consolida proyecto 

Habitantes de Jardines de San Juan, una de las comunidades ubicadas en la parte más alta de la alcaldía Tlalpan, contarán por primera vez con una escuela secundaria en su propia localidad. Lo anterior se logró gracias a la formalización de un contrato de comodato que permitirá la operación oficial del plantel a partir del próximo 31 de agosto, una demanda histórica de las familias de la zona que representa la culminación de un compromiso impulsado originalmente por la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gestión como delegada de la demarcación.

El acuerdo jurídico fue suscrito entre la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Alcaldía Tlalpan y la Asociación Civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C. Con este instrumento legal, se cede de manera gratuita el uso del inmueble para que la autoridad educativa federal pueda administrar y operar el centro escolar, lo que garantiza el inicio de clases con el arranque del próximo ciclo escolar 2026-2027.

Durante el acto protocolario, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, calificó el momento como uno de los más significativos de su administración, destacando que con este logro se honra la palabra empeñada con los habitantes del sur de la demarcación. "Para nosotras es algo bastante simbólico lograr concretar lo que inició en su momento la hoy presidenta de México, la doctora Claudia. Estamos aquí para servir a la gente, para que esas promesas que se hicieron en campaña y después cuando estuvimos en gobierno se hagan realidad", declaró la funcionaria local.

Por su parte, la secretaria general de la organización civil aliada, Patricia Alpizar, afirmó que la firma de este comodato representa la culminación de una lucha comunitaria que se prolongó por más de 30 años, lo que brindará mayores oportunidades de formación académica a cientos de jóvenes. A nombre de los colonos, Inés Bautista extendió un agradecimiento tanto a la presidenta de la República como a la alcaldesa Osorio por mantener las gestiones gubernamentales necesarias hasta consolidar la apertura del plantel.

Finalmente, las autoridades locales adelantaron que la ampliación de la oferta educativa en la región sur de Tlalpan continuará fortaleciéndose en los próximos meses. Osorio anunció que se tienen programadas las aperturas de una escuela preparatoria y un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en la zona de San Andrés, con el firme propósito de que las y los jóvenes tlalpenses cuenten con opciones de estudio desde el nivel básico hasta el superior sin la necesidad de trasladarse distancias considerables fuera de sus comunidades.