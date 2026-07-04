Beatriz Mojica recibe respaldo de liderazgos regionales en la asamblea de Chilpancingo

Ante una concentración de miles de ciudadanos en la Alameda Granados Maldonado, la senadora Beatriz Mojica Morga encabezó este 4 de julio de 2026 la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional. Este encuentro de alta relevancia para la agenda política, fuertemente respaldado por liderazgos de las distintas regiones de Guerrero, se consolidó como una plataforma de apoyo unificado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promoviendo de manera prioritaria la cohesión interna de Morena y el blindaje de los intereses nacionales.

La legisladora federal estuvo acompañada en el presídium por el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado federal Manuel Vázquez Arellano. Al acto político asistieron representantes clave de las regiones de la Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Montaña, Norte y Centro, entre los que destacaron figuras locales como Pioquinto Damián Huato, Servando Salgado, Juan Adán Tavares, Gloria Peralta, Rosario Herrera y Julio Aguirre. Estos liderazgos territoriales se sumaron activamente al llamado conjunto de robustecer la organización del movimiento en cada demarcación del estado.

Durante su intervención central, Mojica Morga justificó la elección de la Alameda como sede del mitin masivo debido a su profundo valor histórico y civil para las luchas populares de la entidad. En su enérgico mensaje hacia las bases, la senadora enfatizó de manera categórica que los principios fundamentales de la nación no están sujetos a concesiones políticas ni económicas. “Aquí aprendimos que la patria no se negocia. Aquí aprendimos que la soberanía se defiende con el pueblo”, manifestó la congresista frente a los delegados de las diversas zonas geográficas.

Asimismo, la senadora aseguró que Guerrero acompañará firmemente el proyecto de la Cuarta Transformación, argumentando que vigilar la soberanía nacional también implica salvaguardar y expandir los avances y programas sociales consolidados a favor de la población en los últimos años. Mencionó que dicha protección requiere de un activismo constante en el territorio para repeler cualquier intento de retroceso en los derechos ganados.

La jornada informativa cerró con el compromiso explícito de los liderazgos de intensificar los recorridos municipales para robustecer de forma permanente la base popular y dar certeza al proyecto de nación. “Desde Guerrero le decimos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: cuente con Guerrero. Como nos enseñó Vicente Guerrero, la patria no se vende, la patria se defiende”, concluyó Beatriz Mojica Morga bajo las ovaciones de los miles de asistentes.