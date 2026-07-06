Ricardo Monreal presentará su libro sobre la nueva legislación por el agua en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, invita a la presentación de su libro “La nueva legislación por el agua”, que se llevará a cabo mañana 7 de julio en la Cámara de Diputados.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señala que el propósito de este libro es compilar la trayectoria histórica que ha dado forma a la política del agua en el país y, al mismo tiempo, delinear los alcances y las expectativas que se abren con la reciente reforma en la materia de 2025.

“Este libro, por tanto, sostiene que el agua debe ser entendida como un eje articulador de políticas públicas, en el sentido de que la seguridad hídrica está indisolublemente ligada a la soberanía alimentaria, al ordenamiento territorial, a la política energética, a la protección de ecosistemas y a la adaptación al cambio climático, con la mira puesta en un Estado de bienestar”, precisa el diputado Monreal.

El objetivo, subraya, es contribuir al debate en materia de agua, señalando los errores del pasado, los alcances del presente y las preguntas que seguirán marcando el futuro de la política hídrica en México.

Menciona que, respecto de los alcances reales de la reforma de 2025 en materia de aguas, tras hacer una reflexión crítica, “es claro que representa un avance importante al fortalecer el derecho humano al agua, incorporar principios de gestión integral, ampliar la participación social y reforzar la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos. Sin embargo, ninguna reforma legal puede resolver por sí sola todos los problemas acumulados durante décadas”.

La nueva Ley de Aguas constituye más un punto de partida que una solución definitiva. La crisis hídrica mexicana es simultáneamente ambiental, social, técnica, económica y jurídica, por lo que exige respuestas integrales que trasciendan el ámbito estrictamente normativo, enfatiza.