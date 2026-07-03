Accesibilidad universal en áreas verdes: buscan eliminar barreras en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La infraestructura verde de la capital del país podría dar un giro definitivo hacia la inclusión. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una reforma legal para que todos los parques, jardines y corredores ecológicos de la Ciudad de México cuenten con un diseño basado en la accesibilidad universal desde su planeación original.

Jesús Sesma Suárez, diputado con licencia y dirigente del Partido Verde en la CDMX, formalizó la propuesta para modificar la legislación local. El proyecto busca que los nuevos desarrollos urbanos y los espacios ya existentes de recreación, como las llamadas "utopías", eliminen cualquier obstáculo físico para la ciudadanía. Al respecto, el líder ecologista subrayó el impacto social de la medida: “Una ciudad verde no puede ser verdaderamente sustentable si excluye a una parte de su población. La inclusión debe formar parte de cada proyecto desde su origen”.

Espacios públicos sin barreras urbanas

La iniciativa tiene como ejes principales la adaptación de la infraestructura para personas con discapacidad y de la tercera edad. Según detalló el legislador, la propuesta plantea la obligatoriedad de incorporar senderos adecuados, señalización incluyente y mobiliario accesible en la planeación ambiental de la metrópoli. En este contexto, el político capitalino argumentó la urgencia de legislar en la materia: “El derecho a un medio ambiente sano y al espacio público debe ejercerse en igualdad de condiciones, por lo que resulta indispensable eliminar las barreras que aún limitan la movilidad y participación de miles de personas”.

La propuesta no plantea modificaciones superficiales o parches a las obras existentes, sino una reingeniería en la política pública del desarrollo urbano y la protección ambiental. Sesma Suárez insistió en que los gobiernos locales deben cambiar el paradigma con el que se edifican las áreas comunes de la capital. Frente a este reto, el dirigente del PVEM apuntó de forma contundente: “La accesibilidad no debe entenderse como una adaptación posterior, sino como un principio básico de planeación que garantice que todas las personas puedan disfrutar plenamente de los espacios públicos”.

Un avance en derechos humanos y sustentabilidad

El documento turnado al Congreso de la Ciudad de México busca alinear las políticas de ecología con la agenda de los derechos humanos. Con esta reforma, se pretende que los corredores ecológicos y los parques públicos no sólo cumplan con una función de mitigación ambiental, sino que operen como verdaderos centros de integración comunitaria donde la conectividad sea efectiva para toda la población sin distinciones.

Sesma Suárez explicó que esta propuesta permitirá robustecer el marco jurídico de la capital frente a los retos del crecimiento urbano. Para el dirigente, el bienestar social y el cuidado del entorno no pueden correr por vías separadas en la agenda legislativa. Como balance del alcance que busca este proyecto para la CDMX, concluyó que la iniciativa tiene por objetivo "fortalecer la visión de una ciudad donde el desarrollo urbano, la protección ambiental y los derechos humanos avancen de manera conjunta".