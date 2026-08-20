Tabe defiende crear nuevo fondo para atender escuelas en el país

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, defendió la iniciativa que promueven ediles de Acción Nacional, para crear un fondo que permita a los municipios del país atender directamente las necesidades de las escuelas.

Reiteró que la iniciativa presentada a nombre de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) plantea crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa, con el 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable. Es decir alrededor de 320 mil millones de pesos, para atender a más de 200 mil planteles de educación básica, de acuerdo con su matrícula, “con reglas claras para el uso de los recursos y acompañamiento de madres y padres de familia”.

Asimismo, sostuvo que se necesitan más recursos para los planteles públicos y que los gobiernos locales puedan participar en la solución de las necesidades de los planteles.

Ello, tras señalar que los gobiernos municipales y las alcaldías son las autoridades que conocen de primera mano las carencias de los planteles, como son falta de baños, y techumbre y salones deteriorados, entre otros.

Por último, llamó a las autoridades a dejar de lado las posiciones políticas y permitir que los gobiernos locales sean parte de la solución.

“Se trata de colaborar, no de decir a todo que no y de querer concentrar recursos y poder. Lo que queremos es que estén bien nuestras escuelas”, concluyó.