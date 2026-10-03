Morena reconoció la trayectoria de Horacio Duarte a 15 años de la fundación del movimiento

La militancia del partido Morena en el Estado de México rindió un reconocimiento a Horacio Duarte Olivares, actual Secretario General de Gobierno, en el marco del aniversario de la lucha y la trayectoria del movimiento de transformación impulsado por Andrés Manuel López Obrador, el cual dio origen al partido hace 15 años. Durante la ceremonia, la dirigencia estatal y diversos cuadros políticos locales destacaron el compromiso del funcionario en la construcción del proyecto político a nivel regional y nacional.

En el acto oficial, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad, Luz María Hernández Bermúdez, resaltó el papel estratégico que ha desempeñado Duarte Olivares en el desarrollo institucional y social del movimiento. “Este reconocimiento es a su compromiso de lucha, de trabajo y sobre todo de transformación para México”, manifestó la dirigante mexiquense al hacer entrega de la distinción frente a los integrantes de la militancia.

Durante su intervención, Horacio Duarte Olivares agradeció el respaldo de las bases e hizo un llamado a mantener vigentes los ideales con los que se estructuró la organización política desde sus inicios. El Secretario General de Gobierno enfatizó la importancia de no olvidar los orígenes, principios y convicción del movimiento para evitar extraviar el rumbo en la gestión pública y en el trabajo comunitario.

El encuentro contó con una amplia convocatoria de representantes de la estructura partidista y del servicio público en el Estado de México. Entre los asistentes destacaron presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como síndicos, regidores, militantes y simpatizantes, quienes refrendaron su acompañamiento a la agenda del gobierno estatal y al proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.