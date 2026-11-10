Supera Michoacán el promedio nacional en crecimiento económico con un avance del 15.59%: Bedolla

Durante el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026, la economía de Michoacán registró un crecimiento acumulado del 15.59 %, superando de manera significativa la media nacional del 12.20 %. Así lo informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, con base en los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con esta cifra, la entidad se coloca 3.39 puntos porcentuales por encima del avance nacional y se posiciona favorablemente frente a otros estados del Bajío y la región centro-occidente de fuerte vocación industrial, tales como Jalisco (13.04 %), Guanajuato (12.81 %) y Querétaro (8.84 %).

En cuanto al dinamismo anualizado, Michoacán alcanzó un crecimiento promedio del 2.94 %, situándose en el octavo lugar del top 10 a nivel nacional y rebasando el promedio del país, establecido en 2.33 %.

De acuerdo con el mandatario estatal, el comportamiento positivo de la producción se sustenta en el desempeño del campo michoacano y el dinamismo de los servicios:

Actividades primarias: Registraron un repunte del 50.35 %, impulsado principalmente por la agricultura y la ganadería, sectores que aportaron 5.76 puntos porcentuales al avance general.

Sector terciario (comercio y servicios): Marcó un alza acumulada del 12.23 %, generando una aportación decisiva de 8.55 puntos porcentuales, equivalente a casi el 55 % del crecimiento total de la economía en el estado.

En los rubros específicos, el informe del INEGI detalla que la industria manufacturera avanzó un 16.55 % (aportando 2.02 puntos porcentuales al indicador general), en tanto que las actividades asociadas al esparcimiento, servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas mostraron un incremento del 58.69 %, sumando 1.61 puntos al desempeño global.

Con estos indicadores, el Ejecutivo estatal subrayó la solidez de las actividades productivas locales para mantener una trayectoria ascendente y competitiva dentro del panorama nacional.