Sin consenso, dirigencia sustituta del INE nacería cuestionada: Monreal

Si no se alcanza un consenso entre todas las fuerzas políticas, la nueva dirigencia del Instituto Nacional Electoral podría nacer cuestionada de origen, alertó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“No queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada nombrada presidenta del INE. Nosotros no queremos que sea un elemento de cuestionamiento anticipado a la elección y que después sirva como argumento político de descalificación en la campaña” de 2027, señaló.

Para evitar este escenario, aseguró que Morena no impondrá su mayoría e insistirá en el diálogo con la oposición.

“Nosotros no queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada nombrada presidenta del INE. Nosotros no queremos que sea un elemento de cuestionamiento anticipado a la elección y que después sirva como argumento político de descalificación en la campaña” de 2027, precisó.

Aseveró que, incluso, su bancada, junto con sus aliados (PVEM y PT), pudo haber aplicado la aplanadora la madrugada del miércoles pasado, cuando se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

“La mayoría que tenemos pudo haberlo hecho el miércoles en la madrugada. Sin embargo, me pidieron los grupos parlamentarios no hacerlo, sino seguir platicando. Y estamos platicando”, dijo.

Sin embargo, señaló que se mantiene abierto el diálogo con Acción Nacional y con el PRI para lograr un consenso en la integración del Comité Técnico Evaluador, la lista de posibles candidatos a suceder de forma permanente a Taddei Zavala, así como en la elección misma.

Monreal reiteró que no existe una fecha fatal para que el órgano electoral cuente con una dirigente permanente. Enfatizó que, con la presidencia provisional de Blanca Cruz, el “INE opera al cien por ciento”.

“No importa lo que nos tardemos, el INE está funcionando y creo que está funcionando bien. Desde que se nombró a la presidenta provisional, ha estado tomando acuerdos y ha estado trabajando bien, es decir, no se ha interrumpido ningún proceso ni ninguna fase del proceso electoral”, afirmó.

A la fecha, “se siguen revisando las propuestas del PAN, que demanda que quien sea electa en el INE no tenga nexos con el gobierno. También se están revisando y platicando con el PRI. Estoy revisando y platicando con MC”. Adelantó que el próximo lunes atenderán el tema durante la reunión ordinaria de la Jucopo.