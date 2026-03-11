Sheinbaum y legisladores revisan conformación de Plan B de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum está reunida con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para evaluar la conformación del llamado Plan B ante el rechazo de la reforma electoral.

Revisaremos el resultado legislativo de ayer y los escenarios de la próxima semana respecto de otros planes legislativos. Es probable que se vea (El Plan B), es probable que sea uno de los temas”, dijo Monreal a su llegada a Palacio Nacional.

Reconoció que los temas que contenga el Plan B no podrán ser los mismos que ya fueron rechazados en la reforma electoral rechazada en la Cámara de Diputados.

Además, acudieron a Palacio Nacional el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier; y el senador del Partido Verde. Manuel Velasco.

Batean reforma electoral

El pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que no alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Luego de más de dos horas de discusión, la reforma solo obtuvo 259 votos de los 334 necesarios para que fuera aprobada.

Además de los votos en contra de los partidos de oposición, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no acompañaron la iniciativa esta ocasión.

Durante su intervención en la discusión, Ricardo Monreal preveía que la reforma no sería aprobada, por lo que adelantó que tan pronto como fuera desechada, su bancada comenzaría a trabajar en el plan b de la reforma electoral.

Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos que una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan b de la reforma electoral, porque no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, ¡Que viva México!”, dijo el diputado morenista.

