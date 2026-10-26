Gobierno de México anuncia consulta nacional al magisterio para desaparecer la Usicamm

En cumplimiento del Compromiso 27 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo viernes 30 de octubre se llevará a cabo la consulta nacional docente para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). La jornada se desarrollará durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, la cual estará dedicada en su totalidad a este proceso democrático. Los resultados finales se darán a conocer el 5 de noviembre en el portal oficial de la SEP, sirviendo de base para la reforma que el Ejecutivo presentará en el mes de noviembre.

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Delgado Carrillo explicó que la consulta tendrá un formato híbrido: los maestros responderán un cuestionario diagnóstico en una plataforma digital, el cual deberán imprimir y entregar en sus planteles. Al respecto, el titular de la SEP enfatizó: “Los resultados de la consulta terminarán de orientar la Reforma que la Presidenta de México prevé presentar en noviembre, para cumplir este año con ese compromiso y atender las expectativas del magisterio nacional”. Asimismo, exhortó a las autoridades locales a promover la participación activa para dotar de legitimidad al proyecto.

El ejercicio contará con el respaldo institucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que desplegará a 2 mil 200 profesores universitarios como observadores presenciales en mil 105 escuelas. Adicionalmente, un grupo técnico de expertos pertenecientes a seis universidades nacionales auditó y verificó la seguridad del sistema informático. Por su parte, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, respaldó la convocatoria recordando que, en septiembre de 2024, el sindicato consultó a 673 mil 902 docentes, cuyas prioridades principales demandan justicia laboral, respeto profesional y procesos libres de corrupción.