Consejeros del INE se deslindan de los manejo de Taddei y prometen cuentas claras

La crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos de presunta corrupción vinculados con proveedores y personas cercanas a la presidencia de Guadalupe Taddei, fue calificada como “gravísima” por Carla Humphrey y como “la crisis más fuerte” en la historia del organismo por Arturo Castillo.

Uuc-kib Espadas, por su parte, afirmó que las consejerías tienen la responsabilidad de dar certeza a la ciudadanía y garantizar la continuidad del trabajo institucional.

Antes de una reunión de las diez consejerías cuyo único acuerdo fue reunirse este martes a las 8:30 de la mañana, la consejera Humphrey pidió abrir investigaciones internas y recurrir a auditorías externas para conocer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar responsabilidades.

“Me parece que es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano, de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos”, sostuvo.

La consejera subrayó que, aunque las consejerías no administran el Instituto, deben contribuir a esclarecer los hechos y proporcionar la información necesaria para garantizar la rendición de cuentas.

“Lo que sigue legalmente es justamente seguir todas estas investigaciones y determinar responsabilidades en su caso y sanciones”, afirmó.

Después de la reunión en la que supuestamente no se barajaron nombres para una presidencia provisional, el consejero Arturo Castillo calificó el caso como “la crisis más fuerte que ha tenido el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral en toda su historia”, y consideró necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control.

Explicó que las atribuciones administrativas recaen principalmente en la presidencia del Consejo General y en la estructura ejecutiva, no en el conjunto de las consejerías electorales.

“El mensaje que le mandamos a la ciudadanía es que las diez personas que nos quedamos estamos completamente dispuestas a rendir todas las cuentas que se tengan que rendir”, aseguró.

Castillo añadió que no debe haber opacidad ni inacción y que las investigaciones deben llegar hasta donde corresponda. También planteó recuperar la colegialidad en las decisiones del Instituto y revisar las facultades concentradas en la presidencia.

Uuc-kib Espadas coincidió en que las consejerías deben dar certeza a la ciudadanía y sostuvo que los señalamientos deben atenderse por las vías institucionales.

“Los consejeros no tenemos ni la más remota participación en la administración del Instituto, es una estructura distinta, no tomamos esas decisiones”, afirmó.

Arturo Castillo consideró que la nueva presidencia del INE debe recaer en una persona con experiencia, independencia y capacidad para generar consensos entre las consejerías, las fuerzas políticas y, de ser posible, la sociedad civil.

Planteó que la designación provisional debe contribuir a recuperar la colegialidad y que los nombramientos y las decisiones institucionales dejen de depender de una sola persona.

Por su parte, Uuc-kib Espadas señaló que sería deseable que la nueva presidencia, aunque sea provisional, comience con un alto grado de consenso entre las consejerías.

Ambos coincidieron en que el Instituto debe esclarecer las presuntas irregularidades, rendir cuentas y reconstruir la confianza ciudadana, sin descuidar la organización del proceso electoral de 2027.

Los consejeros volverán a reunirse este martes a las ocho treinta de la mañana. Una vez formalizada la renuncia de Taddei, el Consejo General deberá convocar a sesión para designar a una presidencia provisional, procedimiento que, de acuerdo con Castillo, deberá activarse en un plazo aproximado de 24 horas. La Cámara de Diputados elegirá posteriormente a quien ocupe la presidencia de manera definitiva.