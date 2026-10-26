Mauricio Tabe fija la meta: convertir a Miguel Hidalgo en la alcaldía más segura de la CDMX

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirmó que su administración no bajará la guardia en materia de seguridad y reforzará las acciones de prevención para llevar a la demarcación del segundo al primer lugar como la más segura de la Ciudad de México. El pronunciamiento se da tras la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual confirmó que 6 de cada 10 habitantes de la zona se sienten seguros.

El alcalde destacó el avance alcanzado durante su gestión, al recordar que al inicio de su gobierno la demarcación ocupaba el lugar 13 en percepción de seguridad dentro de la capital. Atribuyó estos resultados al trabajo constante en coordinación con las autoridades de seguridad, patrullajes y medidas de prevención.

Llevamos todo el año siendo la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México. Nos propusimos trabajar para ser la primera y no vamos a bajar la guardia. Queremos que, en el último rincón de Miguel Hidalgo, nuestros vecinos se sientan más seguros" sostuvo el alcalde.

Tabe detalló que entre las acciones implementadas destacan la reiluminación en colonias, la recuperación de módulos de seguridad, el funcionamiento de cinco centros de monitoreo, la instalación de carpas de vigilancia y los operativos junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Asimismo, señaló que mantiene una exigencia constante ante la Fiscalía y la Policía para revisar las cámaras de video vigilancia y dar seguimiento a cada denuncia.

Despliegue de operativos especiales

Como parte de la estrategia de vigilancia, Mauricio Tabe anunció la puesta en marcha de dos operativos especiales para las próximas fechas:

Día de Muertos (31 de octubre al 2 de noviembre): Se resguardarán los panteones Civil de Dolores y Sanctorum ante la previsión de más de 60 mil visitantes. El dispositivo dispondrá de 30 elementos, cuatro unidades, 15 carpas de atención y un vehículo blindado Rhino. Además, 40 funcionarios y 15 vehículos supervisarán la vía pública, tianguis y comercios para verificar aforos, horarios y niveles de ruido.

Fórmula 1 (27 de octubre al 1 de noviembre): Se reforzará la presencia policial en los corredores comerciales y zonas turísticas de la demarcación para resguardar a residentes y visitantes.

Tabe concluyó que la prioridad de estas acciones es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y consolidar a Miguel Hidalgo como un espacio donde la gente pueda vivir y transitar con libertad.