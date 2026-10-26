PVEM despliega 5 mil Defensores Ambientales en el Edomex

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fortaleció de forma definitiva su estructura territorial en el Estado de México tras tomar protesta a 5 mil Defensoras y Defensores Ambientales. Esta nueva fuerza partidista tendrá el encargo de recorrer los 125 municipios de la entidad para consolidar la presencia de la organización de cara al proceso electoral de 2027.

El despliegue se fundamenta en el crecimiento electoral obtenido por el partido en 2024, año en el que sumó más de 700 mil votos en suelo mexiquense, lo que hoy le permite encabezar 19 gobiernos municipales. Respaldada por un padrón que concentra a uno de cada siete de sus militantes nacionales en la entidad, la dirigencia estatal fijó de manera formal el objetivo de superar los 750 mil sufragios en los próximos comicios locales.

Durante el acto celebrado en la Plaza de las Alas, en Ocoyoacac, el dirigente estatal del PVEM, José “Pepe” Couttolenc, detalló que los objetivos prioritarios de esta estructura serán identificar de primera mano las principales demandas y preocupaciones de la ciudadanía, así como construir soluciones directas de la mano con las comunidades locales y evaluar junto a la militancia si el partido competirá en solitario o mediante coaliciones en el escenario de 2027.

Su plan de acción incluye foros comunitarios, encuestas regionales y recorridos casa por casa, actividades que concluirán formalmente el 21 de enero de 2027, fecha asignada para el arranque de las precampañas locales.

El encuentro político contó con el acompañamiento de liderazgos de peso a nivel federal. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, validó la identidad organizativa y su similitud con históricos crecimientos del partido en otras entidades.

Por su parte, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral, elogió la capacidad de movilización independiente de la estructura local. En su intervención, el diputado federal Eruviel Ávila Villegas priorizó la necesidad de impulsar políticas de conservación para los bosques estatales, clave para asegurar la captación de agua en la región.

Al cierre del evento, Pepe Couttolenc hizo un llamado a la unidad y al trabajo de proximidad social, apuntando que las propuestas ciudadanas recolectadas enriquecerán de forma directa la agenda legislativa y de gobierno del partido.