Salud, prioridad en cuatro años del gobierno de Américo Villarreal

A cuatro años de la llegada de Américo Villarreal Anaya a la gubernatura de Tamaulipas, el acceso universal, gratuito y humanista a la salud se ha consolidado como el pilar fundamental de la administración estatal.

La articulación con el Gobierno de México y la adhesión al programa IMSS-Bienestar han permitido transformar de manera integral la infraestructura hospitalaria, el abasto de insumos y la calidad de la atención médica en los 43 municipios de la entidad.

Como médico cardiólogo de profesión, el mandatario estatal ha colocado el derecho a la salud en el centro de las políticas públicas.

Esta visión ha contado con el respaldo directo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestado en hechos históricos como la inauguración del Hospital General de Ciudad Madero en agosto pasado, obra que beneficiará a más de 538 mil personas sin seguridad social tras años de abandono.

Durante el programa Diálogos con Américo, el secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, destacó que la directriz del gobernador es de "cero rechazo" en todo el sector. La política busca garantizar que cualquier persona reciba atención inmediata y que, en caso de requerir insumos o traslados no disponibles en el momento, el Gobierno del Estado gestione las alternativas necesarias.

En el marco de este modelo humanista, destacan estrategias como el Código Infarto, orientado a la atención rápida de emergencias cardiovasculares, el cual ha logrado reducir en 25 puntos porcentuales la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio.

Estos esfuerzos se respaldan con una inversión histórica de 4 mil 300 millones de pesos destinada al fortalecimiento y equipamiento de la red médica estatal.

Asimismo, la prevención ha mostrado resultados sobresalientes. Mediante el Código Oro, enfocado en mujeres embarazadas con condiciones de riesgo, se reporta saldo blanco en muertes maternas registradas en esta plataforma.

En materia epidemiológica, la entidad se mantiene sin registros de sarampión y reporta menos de 60 casos de dengue sin defunciones durante 2026.

De cara al futuro, la entidad prepara la llegada de 430 Consultorios del Servicio Universal de Salud para 2027, estrategia federal que acercará la atención de primer nivel y medicamentos gratuitos a zonas urbanas y rurales.

Al arribar al cuarto año de gestión este 1 de octubre, Tamaulipas reafirma su transición hacia un modelo integral donde la atención médica deja de ser un privilegio para consolidarse como un derecho constitucional al servicio del bienestar familiar.