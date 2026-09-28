Ana Lilia Rivera: quién es la nueva coordinadora de Morena en Tlaxcala

La ex senadora Ana Lilia Rivera será la coordinadora de la transformación en Tlaxcala, entidad donde irán en alianza los partidos Morena y Verde Ecologista.

El pueblo de Tlaxcala ha decidido y lo damos a conocer, que será la senadora Ana Lilia Rivera, quien será la encargada de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Tlaxcala. Gracias a su cercanía, a su conocimiento del territorio, de los problemas que aquejan a las personas, a los ciudadanos”, puntualizó Ariadna Montiel, presidenta de Morena.

Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, destacó que Rivera es el cuadro político mejor preparado para encabezar la alianza en Tlaxcala.

Rivera llega a esta responsabilidad después de una trayectoria política construida en Tlaxcala y vinculada principalmente con las causas campesinas, los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas nativas.

Originaria de Tlaxcala, es licenciada en Derecho y cuenta con estudios de posgrado y diplomados relacionados con políticas públicas, género, estrategias de campaña y técnicas legislativas. Su actividad política se ha desarrollado tanto en el ámbito estatal como en el nacional.

En Morena ha ocupado cargos dentro de la estructura partidista, entre ellos la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos, además de desempeñarse como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal. También ha participado en tareas de organización territorial y en la coordinación de actividades del partido en distintas entidades.

Su carrera legislativa la llevó al Senado de la República en dos ocasiones. Durante su trabajo en la Cámara alta presidió la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y posteriormente encabezó la Mesa Directiva del Senado, desde donde participó en la conducción de los trabajos parlamentarios.

Uno de los temas que ha marcado su trayectoria legislativa es la defensa del maíz nativo. Rivera impulsó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo de México, publicada en 2020, y posteriormente participó en la promoción de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, publicada en 2024.

Su trabajo en esta materia también la llevó a participar en actividades vinculadas con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En 2025 recibió un reconocimiento relacionado con el Metepantle tlaxcalteca, sistema agrícola ancestral que obtuvo la distinción como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

En 2026 se incorporó además al Grupo Consultivo del Plan Nacional Maíz Nativo, creado para asesorar en materia de fomento y protección de esta semilla y de las prácticas agrícolas asociadas con ella.

Esa agenda ha acompañado su actividad política en Tlaxcala. Durante 2026 realizó asambleas y recorridos por municipios de la entidad para abordar asuntos relacionados con soberanía, campo y participación ciudadana.

Ahora, su nuevo encargo la coloca al frente de la organización de Morena y de la alianza con el Partido Verde en Tlaxcala rumbo a 2027.

Tras rendir protesta como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Rivera afirmó que recorrerá “calle por calle, barrio por barrio, comunidad por comunidad”, en una referencia a la actividad territorial que, dijo, ha realizado durante 29 años.

También llamó a quienes participaron en el proceso interno por la coordinación a mantenerse unidos.

A mis compañeros de lucha que también participaron en esta competencia por la coordinación estatal, mi reconocimiento, respeto y mi mano extendida. Nadie se excluye, porque todos somos necesarios”, expresó.

Con la designación, Morena coloca a una dirigente con experiencia partidista, legislativa y territorial al frente de su organización en Tlaxcala. La siguiente etapa será la construcción de la estructura electoral de la coalición que integrarán Morena y el Partido Verde de cara a la elección de 2027.

A lo largo del lunes, Morena aún anunciará a los coordinadores de la transformación en Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Los coordinadores de la transformación serán, una vez que inicie el registro oficial, los candidatos por Morena a la gubernatura de los estados.