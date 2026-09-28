Diputados alistan freno al uso de niños en campañas político-electorales

Por unanimidad y con el respaldo de todas las bancadas, la Cámara de Diputados avanzó en la prohibición del uso de imágenes, voz y datos que permitan identificar a niñas, niños y adolescentes en campañas y propaganda político-electoral.

La iniciativa fue aprobada por los 24 integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral y será turnada al pleno de San Lázaro para su discusión y, en su caso, aprobación.

El dictamen modifica los artículos 246 y 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir de propuestas presentadas por las diputadas Azucena Arreola, de Morena; Juliana Elizondo, del PT, y Blanca Narro Panameño, de Morena.

Sin embargo, la reforma no entraría en vigor para el proceso electoral 2026-2027, debido a que las reglas en materia electoral debían modificarse con al menos 90 días de anticipación al inicio del proceso.

Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el día 3 los lineamientos y anexos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral.

El acuerdo del INE establece que cualquier aparición de menores de edad en campañas deberá realizarse bajo los principios del interés superior de la niñez y el respeto a su dignidad.

El dictamen aprobado por los diputados va más allá de esos criterios al plantear la prohibición de utilizar la imagen, voz o cualquier dato que haga identificables a niñas, niños y adolescentes en propaganda político-electoral.

La propuesta establece que la propaganda difundida por partidos políticos, coaliciones, candidaturas y personas físicas o morales deberá salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez.

La prohibición contempla una excepción cuando exista el consentimiento de quien ejerza la patria potestad, tutela o representación legal, además de la opinión informada de la niña, niño o adolescente, de acuerdo con su edad, madurez y desarrollo cognitivo, conforme a la legislación y demás normas aplicables.

Durante la discusión, legisladores de Morena y PT señalaron que la oposición hizo uso de imágenes de menores durante la campaña electoral de 2024.

“Quienes hemos andado en campaña sabemos que utilizar a los menores de edad tiene que tener ciertas características y la idea es que mejor no lo hagamos. Esta iniciativa lo lleva a rango de ley y abona muchísimo. Nada que proteja a las niñas, a los niños, a los adolescentes estará de sobra”, señaló la diputada Rocío González Alonso, del PAN.

Los legisladores destacaron que la reforma busca actualizar la legislación mexicana conforme a convenciones internacionales y criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado Víctor Hugo Lobo, de Morena y presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, explicó que la modificación al artículo 247 fortalecerá las facultades de las autoridades electorales administrativas para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

También podrán adoptar medidas de protección y desarrollar procedimientos de queja, medidas cautelares y sanciones, bajo los principios de debido proceso y proporcionalidad.

El legislador precisó que el dictamen reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar, por lo que otorgaría a las autoridades electorales atribuciones para garantizar su interés superior.